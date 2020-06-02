Есть всё или быть веганом. Близнецы провели эксперимент, и вот какой результат

Братья-близнецы захотели выяснить, есть ли разница между веганством и всеядностью. Для этого парни провели специальный эксперимент. Как сообщает Men’s Health, 32-летние Хьюго и Росс Тёрнеры – известные британские близнецы, которые живут в Эксетере. Братья любят путешествовать, а также сотрудничают с учёными, чтобы изучать, как на их тела влияют нагрузки. Мужчины ведут практический одинаковый образ жизни: питаются одинаково, вместе ходят в спортзал, вместе проводят время. Всё это подтолкнуло их к мысли, что они – идеальные кандидаты для поиска ответа на вопрос, который волнует веганов и мясоедов.

Фото: instagram.com/theturnertwiins

Тёрнеры пошли к учёным и предложили им эксперимент. С января по март один из генетически идентичных братьев должен был забыть о мясе и другой пище, которую запрещает веганство. Сразу оговорилось, что количество калорий в еде близнецов будет одинаковым. Во всём остальном «вегану» следовало придерживаться обычных привычек. Его роль взял на себя Хьюго.

Фото: instagram.com/theturnertwiins

Британцы проверяли себя на выносливость в тренажёрном зале по 5-6 раз в неделю. Росс в начале эксперимента весил 83 кг с 13% жира. К концу эксперимента он добрал массу до 85 кг с 15% жира. Уровень холестерина остался прежним – 6,5 ммоль/л. Хьюго до начала эксперимента тоже весил 83 кг с 13% жира. Через месяц он похудел на 4 кг, но в марте почти вернул свой привычный вес – 82 кг и 12% жира. В то же время уровень холестерина мужчины снизился с 5,9 ммоль/л до 4,9.

Фото: instagram.com/theturnertwiins

Росс по утрам чувствовал себя голодным, а в тренажёрном зале испытывал то взрыв энергии, то её спад. Несмотря на это, мужчина, став весить на 2,8 кг больше, набрал 4 кг мышечной массы. Хьюго чувствовал себя стабильно хорошо, у него не было энергетических спадов, поэтому он тренировался без проблем. Мужчина отметил, что ему стало легче сосредотачиваться, и в целом он стал бодрее.

Фото: instagram.com/theturnertwiins