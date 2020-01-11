Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?

На стене в квартире Калугиной в фильме «Служебный роман» висит кое-какая картина, которая имеет важное значение для эпизода. У это произведения искусства под названием «Девушка в матроске» есть своя история.

Когда-то Анна Ахматова была влюблена в итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. Встретились они в Париже, познакомились и чуть больше чем на год между ними вспыхнул роман.