Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?
На стене в квартире Калугиной в фильме «Служебный роман» висит кое-какая картина, которая имеет важное значение для эпизода. У это произведения искусства под названием «Девушка в матроске» есть своя история.
Когда-то Анна Ахматова была влюблена в итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. Встретились они в Париже, познакомились и чуть больше чем на год между ними вспыхнул роман.
Фото: instagram.com/kulturologia.ru
После расставания поэтесса уехала в Санкт-Петербург, но так и не смогла забыть Модильяни. Когда супруг Ахматовой, Николай Гумилёв, во второй раз отправился в Африку, Анна вернулась в Париж, чтобы ещё раз увидеться с художником.
Фото: instagram.com/kulturologia.ru
На прощание Амедео подарил поэтессе несколько своих работ, в том числе портрет самой Ахматовой. Она долго хранила картины художника в тайне, и только после прочтения некролога о смерти Модильяни Анна показала некоторые его рисунки.
Фото: instagram.com/volshebniy_mastihin
Кстати, недавно мы рассказывали о том, почему Караченцов в «Белых росах» в гнезде аиста не смотрит вниз.
Причина оказалась довольно забавной – здесь подробности.