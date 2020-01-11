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Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?

11 января 2020 09:26
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На стене в квартире Калугиной в фильме «Служебный роман» висит кое-какая картина, которая имеет важное значение для эпизода. У это произведения искусства под названием «Девушка в матроске» есть своя история

Когда-то Анна Ахматова была влюблена в итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. Встретились они в Париже, познакомились и чуть больше чем на год между ними вспыхнул роман. 

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?-1

Фото: instagram.com/kulturologia.ru 

После расставания поэтесса уехала в Санкт-Петербург, но так и не смогла забыть Модильяни. Когда супруг Ахматовой, Николай Гумилёв, во второй раз отправился в Африку, Анна вернулась в Париж, чтобы ещё раз увидеться с художником. 

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?-3

Фото: instagram.com/kulturologia.ru 

На прощание Амедео подарил поэтессе несколько своих работ, в том числе портрет самой Ахматовой. Она долго хранила картины художника в тайне, и только после прочтения некролога о смерти Модильяни Анна показала некоторые его рисунки. 

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?-5

Фото: instagram.com/volshebniy_mastihin 

Кстати, недавно мы рассказывали о том, почему Караченцов в «Белых росах» в гнезде аиста не смотрит вниз.

Причина оказалась довольно забавной – здесь подробности

# Кино

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