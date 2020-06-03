Поменьше конфет и больше чая. Какие советы даёт гороскоп на июнь для Тельцов и Весов

Наступил первый месяц лета и пора строить планы на самую тёплую пору года. Вот только как быть, если вариантов так много, что сложно определиться? Иногда можно найти подсказку в гороскопе. И сегодня мы поговорим о Тельцах и Весах.

Тельцы

Здоровье

Представителям второго знака Зодиака следует проявить осторожность, если они отправятся в лес, – повышен риск встретить клеща. Так же следует обратить внимание на кожу, поскольку она может стать слишком сухой. Напоследок гороскоп советует быть умереннее в питании, поскольку большое количество конфет и чипсов вряд ли положительно отразится на здоровье.

Работа

На работе у Тельцов будет не всё гладко. По необъяснимым причинам начальству захочется проверить результаты труда именно этого знака Зодиака. Тельцам следует проявить огромное терпение, чтобы не накалять ситуацию. Можно, конечно, выпустить пар, покричать и уволиться, но вряд ли это будет лучшим решением.

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Любовь

Семейным представителям второго знака Зодиака захочется побыть в тишине и одиночестве. Несмотря на это желание, не следует забывать о своих домашних обязанностях и воспитании детей, которым в любое время может понадобиться совет. Свободные Тельцы имеют все шансы встретить прекрасного партнёра. Только не следует забывать, что если отношения виртуальные, то лучше поскорее предложить собеседнику или собеседнице встречу в реальности.

Весы

Здоровье

В июне у Весов несколько ослабнет иммунитет, поэтому не стоит забывать мыть руки, пить горячий чай и есть фрукты с овощами для укрепления организма.

Работа

Работы у Весов будет много, что может плохо сказаться на их настроении. Однако за рабочими буднями всегда следуют выходные, во время которых важно хорошенько отдохнуть. Также представители данного знака Зодиака смогут повысить свои профессиональные навыки, что поможет им в дальнейшем продвижении по карьерной лестнице.

Любовь

Семейным Весам важно не срывать рабочее недовольство на партнёре и детях, тогда всё будет отлично. А если представители седьмого знака Зодиака найдут в себе силы не только не грузить домочадцев своими проблемами, но и помогать с решением семейных забот, то отношения станут намного лучше. У свободных Весов на любовном фронте затишье, так что если и будут какие-то интересные знакомства, чего-то серьёзного от новых отношений ждать не стоит.