Принц Гарри хочет сделать для Меган Маркл то, чего не смог для своей матери

Новости Великобритании. С недавних пор в СМИ практически ежедневно появляются новости про ставшую частью королевской семьи Меган Маркл. И такое повышенное внимание к его супруге не нравится принцу Гарри. Когда герцог и герцогиня Сассекские ещё только встречались, Меган уже подверглась облаве журналистов. Это заставило принца Гарри почувствовать себя виноватым перед девушкой, и в официальном письме он попросил сотрудников прессы оставить их в покое.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

В конце осени стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские переезжают в Фрогмор-Хаус, который находится в километре от Виндзорского замка. И, по мнению биографа королевской семьи Ингрид Сьюард, дело тут вовсе не в конфликте между Кейт и Меган или между принцами. «Я не думаю, что переезд Гарри имеет какое-либо отношение к ссоре с братом. Кенсингтонский дворец – это огромный анклав. Это как деревня. И Гарри всегда чувствовал себя очень ограниченно, живя там», – считает Ингрид.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

И теперь, когда у герцога и герцогини Сассекских вскоре появится первенец, принц Гарри решил действовать. «Они действительно хотят быть вне публики. Гарри всегда чувствовал, что не может защитить свою мать – принцессу Диану – от папарацци, поэтому он пытается сделать это для Меган», – добавила Сьюард. Не стоит забывать, что принц Уильям сделал то же самое для своей семьи. После появления на свет Шарлотты, герцог Кембриджский собрал свои вещи и вместе с супругой и детьми уехал в поместье Анмер-Холл в графстве Норфолк, чтобы оградить своих близких от чрезмерного внимания представителей прессы.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal