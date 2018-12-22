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Принц Гарри хочет сделать для Меган Маркл то, чего не смог для своей матери

22 декабря 2018 09:28
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Новости Великобритании. С недавних пор в СМИ практически ежедневно появляются новости про ставшую частью королевской семьи Меган Маркл. И такое повышенное внимание к его супруге не нравится принцу Гарри.  

Когда герцог и герцогиня Сассекские ещё только встречались, Меган уже подверглась облаве журналистов. Это заставило принца Гарри почувствовать себя виноватым перед девушкой, и в официальном письме он попросил сотрудников прессы оставить их в покое.  

Принц Гарри хочет сделать для Меган Маркл то, чего не смог для своей матери-1

Фото: instagram.com/kensingtonroyal  

В конце осени стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские переезжают в Фрогмор-Хаус, который находится в километре от Виндзорского замка. И, по мнению биографа королевской семьи Ингрид Сьюард, дело тут вовсе не в конфликте между Кейт и Меган или между принцами.  

«Я не думаю, что переезд Гарри имеет какое-либо отношение к ссоре с братом. Кенсингтонский дворец – это огромный анклав. Это как деревня. И Гарри всегда чувствовал себя очень ограниченно, живя там», – считает Ингрид.  

Принц Гарри хочет сделать для Меган Маркл то, чего не смог для своей матери-4

Фото: instagram.com/kensingtonroyal  

И теперь, когда у герцога и герцогини Сассекских вскоре появится первенец, принц Гарри решил действовать.  

«Они действительно хотят быть вне публики. Гарри всегда чувствовал, что не может защитить свою мать – принцессу Диану – от папарацци, поэтому он пытается сделать это для Меган», – добавила Сьюард.  

Не стоит забывать, что принц Уильям сделал то же самое для своей семьи. После появления на свет Шарлотты, герцог Кембриджский собрал свои вещи и вместе с супругой и детьми уехал в поместье Анмер-Холл в графстве Норфолк, чтобы оградить своих близких от чрезмерного внимания представителей прессы.  

Принц Гарри хочет сделать для Меган Маркл то, чего не смог для своей матери-7

Фото: instagram.com/kensingtonroyal  

Также эксперты добавляют, что хотя шумиха вокруг Меган портит её отношения с отцом, в королевской семье к девушке относятся доброжелательно.  

«Меган – это лучшее, что случилось в жизни Гарри» (здесь подробнее).  

# Королевская семья # калейдоскоп # Принц Гарри # Меган Маркл

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