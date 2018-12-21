«Они должны быть лучшими подругами?» Отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон оценили королевские эксперты

Новости Великобритании. В последнее время СМИ все чаще обсуждают «вражду» между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Издание Fox News пообщалось с экспертами, которые знают чуть больше о жизни королевской семьи. Они отметили, что некоторые сообщения могут быть правдой, но только в определенной степени.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

«Королевский» эксперт Лесли Кэрролл, которая недавно опубликовала книгу об истории любви принца Гарри и Меган Маркл, отметила, что не верит тому, что между герцогинями есть конфликты, хотя она не удивляется, что девушки могут спорить по некоторым вопросам. «Я думаю, что они очень разные. Кажется, они очень хорошо ладят как профессионалы, как две герцогини, которые будут вместе работать над благотворительными делами. Но они очень разные персоны. Кейт – настоящая британка. Она очень сдержанная и тихая. Она в будущем может стать королевой, поэтому она делает все то, что должна».

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

По словам Кэрролл, Меган – настоящая американка, которая амбициозна и обладает общественной совестью. Меган Маркл пришла на обед к королеве в старом платье. Кейт Миддлтон – тоже (смотрите здесь). Ингрид Сьюард освещает жизнь королевской семьи с 1980-х годов и написала более 20 книг на эту тему. Она согласна со словами первого эксперта.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

«Люди забывают, что Меган – девушка из Лос-Анджелеса». По словам Сьюард, для Маркл сейчас все иначе – она недавно стала частью королевской семьи. «Это очень, очень сложно. Я думаю, Меган думала, что у нее есть союзница в лице Кейт. Но все произошло так быстро. Кейт была беременна, а потом у нее появился ребенок. Поэтому она не могла уделить Меган то внимание, которого она ожидала». Ингрид Сьюард отмечает, что «это не столько соперничество, сколько две совершенно разные женщины, которым просто не обязательно быть лучшими подругами. Почему они должны?»

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Эксперты считают, что переезд Меган и Гарри из Кенсингтонского дворца во Фрогмор Хаус не имеет ничего общего с конфликтами между семьями. Женщины отмечают, что принц Гарри всегда мечтал жить более тихой жизнью. Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из-за разногласий с семьёй брата (читать далее). Ингрид Сьюард:

Я не думаю, что переезд Гарри имеет какое-либо отношение к ссоре с братом. Кенсингтонский дворец – это огромный анклав. Это как деревня. И Гарри всегда чувствовал себя очень ограниченно, живя там. Кроме того, Гарри и Меган скоро станут родителями первенца. «Они действительно хотят быть вне публики. Гарри всегда чувствовал, что не может защитить свою мать – принцессу Диану – от папарацци, поэтому он пытается сделать это для Меган».

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Эксперты также отмечают, что внимание прессы подогревают сложные отношения Меган Маркл с отцом. Однако супругу сына поддерживает принц Чарльз. Он говорил, что «Меган – это лучшее, что случилось в жизни Гарри».

Фото: instagram.com/kensingtonroyal