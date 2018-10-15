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Официально: Меган Маркл ждёт первенца

15 октября 2018 08:36
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Новости Великобритании. Менее часа назад стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские ожидают первенца.  

В официальном Instagram-аккаунте королевской семьи появилось сообщение, что весной 2019 года в семье принца Гарри и Меган Маркл будет пополнение.  

«Она всегда выглядит непринужденно шикарной». Меган Маркл признали самой стильной женщиной: 10 фото  

Официально: Меган Маркл ждёт первенца-1

Фото: instagram.com/kensingtonroyal  

Также герцог и герцогиня Сассекские сказали, что высоко ценят поддержку, которую им оказывают люди с момента вступления в брак. Поэтому супруги счастливы возможности поделиться своим радостным событием со всеми.  

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая. 

Более ста тысяч человек приехали в Виндзор, чтобы увидеть свадьбу (здесь подробнее).  

# Королевская семья # Меган Маркл # Принц Гарри

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