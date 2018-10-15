Официально: Меган Маркл ждёт первенца

Новости Великобритании. Менее часа назад стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские ожидают первенца.
В официальном Instagram-аккаунте королевской семьи появилось сообщение, что весной 2019 года в семье принца Гарри и Меган Маркл будет пополнение.
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Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Также герцог и герцогиня Сассекские сказали, что высоко ценят поддержку, которую им оказывают люди с момента вступления в брак. Поэтому супруги счастливы возможности поделиться своим радостным событием со всеми.
Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая.
Более ста тысяч человек приехали в Виндзор, чтобы увидеть свадьбу (здесь подробнее).