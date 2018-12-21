Как сохранить елку в горшке до весны? 7 секретов

В Беларуси стартует необычная зимняя акция. Лесхозы предлагают белорусам приобрести нового деревья в кадках, в горшках или ящиках, и сохранить ёлочки до весны. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник научно-исследовательского отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра – Александр Овсей.

Как сохранить ёлку в горшке или кадке? Александр Овсей, начальник научно-исследовательского отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:

Купили ёлочку, если хотите её сохранить долго, соответственно, сразу её ставить в горячую, тёплую комнату не рекомендуется. Лучше, если есть прохладное помещение, будь то балкон или веранда неотапливаемая, желательно, хотя бы, день, а то и два-три дня ёлочка постояла там, адаптировалась к усреднённой температуре. После чего, её уже можно заносить в помещение.

Есть смысл покупать ёлку заранее? Александр Овсей:

Конечно. Тоже нужно предусмотреть место, где будет установлено данное дерево. Нежелательно устанавливать около отопительных приборов, либо обогревателей, влажность воздуха должна быть повышена. Рекомендуется периодически увлажнять с того же пульверизатора. Ёлочку регулярно следует поливать, чтобы не пересохла корневая система. Лучше всего поставить контейнер, какую-то ёмкость, допустим, коробку или крышку от торта, налить немножко воды, чтобы была влажность и снизу, подпитка корневой системы. Но следует избегать перестойной влаги, т.е. постоянно там вода не должна стоять. Желательно не перегружать дерево новогодними игрушками, чтобы ветки не гнулись.

Когда закончились праздники, что нужно делать дальше? Александр Овсей:

Желательно вот этот процесс новогодних праздников не затягивать, минимизировать её нахождение в тёплом помещении. Ёлка может проснуться, распуститься, но это нежелательно. Поэтому, как можно быстрее ёлку надо опять переместить в прохладное помещение. Если почки ещё не распустились, молодых зелёных побегов нет, почки не набухшие, ёлку при наличии оттепели можно высадить на улицу. Если уже почки набухшие либо даже распустились, при пересадке на улицу, при попадании на мороз молодые ростки погибнут, в таком случае ёлочку лучше держать до установления положительной температуры именно вот в прохладном затемнённом месте, но и, соответственно, нужно не забывать её поливать.