Поступление в ВУЗ в 2021 году. Что нужно знать абитуриенту?

Без паники. Будущие студенты, юные абитуриенты, отбросьте волнение в сторону и настройтесь на позитивный лад. Неприятных сюрпризов во вступительной кампании 2021 точно не предвидится. Но есть нюансы. Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

На уровне высшего образования небольшой прирост бюджетных цифр и такое же небольшое снижение цифр приема на платную форму, но вместе с тем на отдельные специальности, востребованные экономикой и абитуриентами, где-то даже и на платную форму, цифры приема будут больше. Сейчас идет процесс формирования целевых мест на все специальности. Наиболее востребована целевая подготовка в трех сферах: здравоохранение, подготовка педкадров и сельское хозяйство.

Свои двери для абитуриентов уже в 2021 году распахнут десятки вузов. От гуманитарных до сложных технических наук – на рынке специальностей сегодня пополнение. Сергей Касперович:

Мы наблюдаем рост востребованности технических, высокотехнологичных специальностей, таких как трехмерные технологии, машиностроение, лазерная техника. Открываются новые специальности, связанные с автономным транспортом. В этом году БГУ будет набирать на новую специальность: регионоведение.

Востребованными, как и прежде, продолжают быть экономические, юридические и, конечно, медицинские специальности. Стабильно большое количество и тех, кто мечтает уйти в IT, а ведь спрос рождает предложение. Сегодня на территории страны без малого 20 учреждений образования готовят виртуозных программистов.

Когда вуз мечты выбран, пора готовиться к экзамену, который дает ту самую путевку во взрослую жизнь, – централизованному тестированию. Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:

Важно, чтобы абитуриент пришел со знаниями, поэтому мы все делаем, чтобы ему в этом помочь, чтобы он познакомился со структурой теста. Проводится, начиная с октября месяца прошлого года, репетиционное тестирование. Сейчас уже проходит третий этап. Для того, чтобы было удобно, мы проводим кроме бланочного репетиционного тестирования еще и онлайн-тестирование.

Сергей Касперович:

В прошлом году у нас по русскому языку и математике были два дня для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в этом году проработаны различные варианты, мы готовы и к такому проведению ЦТ, и к проведению в один день.