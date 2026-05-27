Кочанова: работа с людьми остается главной задачей органов местного самоуправления

Работа с людьми остается главной задачей органов местного самоуправления. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова на встрече с председателями областных, районных и городских Советов депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова подчеркнула: депутаты на местах находятся ближе всего к людям и первыми сталкиваются с повседневными запросами граждан – от благоустройства улиц до более системных социальных вопросов.

Александр Горошкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Могилевского областного Совета депутатов:

Председатели районных советов, председатели сельских исполнительных комитетов, они, конечно, редко имеют такую возможность пообщаться с руководителем Совета Республики. Эти встречи очень нужны, потому что здесь из первых уст они слышат о тех задачах, которые стоят перед депутатским корпусом, расставляются акценты.

За четыре месяца 2026 года председатели областных, районных и городских Советов депутатов провели более 35,5 тысяч личных приемов граждан и около 3,5 тысяч прямых телефонных линий. Также состоялось свыше 22 тысяч встреч с населением и трудовыми коллективами. На встрече говорили о необходимости более внимательного отношения к обращениям граждан и выработке инициатив, которые в дальнейшем могут лечь в основу законодательных изменений.