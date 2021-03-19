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«Здесь меня подстригли, но у меня всегда были длинные волосы». Жанна Бадоева показала редкий семейный кадр

19 марта 2021 08:43
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Известная телеведущая Жанна Бадоева поделилась с подписчиками редким кадром в Instagram. На фотографии маленькая Жанна с мамой и папой. Звезда рассказала, что в детстве у нее всегда были длинные волосы, но потом ее подстригли.

«Здесь меня подстригли, но у меня всегда были длинные волосы». Жанна Бадоева показала редкий семейный кадр-1

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоева, телеведущая:
В свой день рождения хочу поздравить, и чтоб вы все поздравили, Алексея Ягудина. Это единственный человек, чей день рождения я знаю. Успехов, процветания, здоровья и любви тебе, дорогой. На фото не Леша, а я с мамой и папой. Зачем-то меня подстригли черти как, хотя у меня всегда были длинные волосы.

Звезде исполнилось 45 лет. Ведущую поздравили многие фанаты.

«Жанночка, с днем рождения! Непосредственная, мудрая, забавная, очень обаятельная. Здоровья, счастья и удачи вам!»

«С вашим днем, прекрасная, солнечная Жанна! Улыбайтесь!»

«Жанна, с днем рождения! Вы для меня пример женщины, которая любит и ценит себя».

«Здесь меня подстригли, но у меня всегда были длинные волосы». Жанна Бадоева показала редкий семейный кадр-4

Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Бадоева стала очень популярной благодаря программам о путешествиях «Орел и решка» и «Жизнь других». Родители звезды были инженерами. Жанна поступила в строительный техникум и окончила его. Но девушка хотела быть телеведущей, поэтому позже поступила в институт кино и телевидения, окончила режиссерский факультет.

Сейчас Жанна живет в Италии со своим третьим мужем в Италии. Кстати, она рассказывала, как выйти замуж за иностранца – подробнее здесь

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