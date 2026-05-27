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Президент Литвы предложил сделать немецкий одним из главных языков страны

27 мая 2026 13:45
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В погоне за расположением западных покровителей Литва готова на многое. Очередное тому подтверждение: президент Гитанас Науседа предложил сделать немецкий язык одним из основных в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Литвы предложил сделать немецкий одним из главных языков страны-2

При этом русский, на котором говорит значительная часть граждан Литвы, продолжает вытесняться из сфер жизни. А литовский, ради которого все это затевалось, так и остается для большинства непостижимым. По задумке официального Вильнюса, запуск национальной программы по изучению немецкого укрепит связи с Берлином. Науседа назвал это стратегической необходимостью, а присутствие немецких войск на восточном фланге НАТО охарактеризовал как уникальный дар современности. Литовцам остается лишь молчаливо приносить национальные интересы в жертву чужой геополитической игре.

# Новости Литвы

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