В погоне за расположением западных покровителей Литва готова на многое. Очередное тому подтверждение: президент Гитанас Науседа предложил сделать немецкий язык одним из основных в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом русский, на котором говорит значительная часть граждан Литвы, продолжает вытесняться из сфер жизни. А литовский, ради которого все это затевалось, так и остается для большинства непостижимым. По задумке официального Вильнюса, запуск национальной программы по изучению немецкого укрепит связи с Берлином. Науседа назвал это стратегической необходимостью, а присутствие немецких войск на восточном фланге НАТО охарактеризовал как уникальный дар современности. Литовцам остается лишь молчаливо приносить национальные интересы в жертву чужой геополитической игре.