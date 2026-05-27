Мощные муссонные ливни обрушились на Индонезию. Вода затопила несколько регионов. Наибольший ущерб стихия нанесла округу Нунукан в провинции Северный Калимантан. Глубина затопления в некоторых районах достигает трех метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним сведениям, жертвами наводнений стали более тысячи человек. Еще несколько сотен жителей числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия эвакуированы свыше миллиона человек. Вода разрушила тысячи жилых домов, дорог и мостов. Спасательные службы продолжают поисковые операции и доставляют продовольствие в пострадавшие районы. Власти страны приступили к оценке ущерба, нанесенного инфраструктуре.