Прямой эфир

Мощные муссонные ливни обрушились на Индонезию

27 мая 2026 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мощные муссонные ливни обрушились на Индонезию. Вода затопила несколько регионов. Наибольший ущерб стихия нанесла округу Нунукан в провинции Северный Калимантан. Глубина затопления в некоторых районах достигает трех метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощные муссонные ливни обрушились на Индонезию-2

По последним сведениям, жертвами наводнений стали более тысячи человек. Еще несколько сотен жителей числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия эвакуированы свыше миллиона человек. Вода разрушила тысячи жилых домов, дорог и мостов. Спасательные службы продолжают поисковые операции и доставляют продовольствие в пострадавшие районы. Власти страны приступили к оценке ущерба, нанесенного инфраструктуре.

# Новости Индонезии

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Литвы предложил сделать немецкий одним из главных языков страны
27 мая 2026 13:45

Президент Литвы предложил сделать немецкий одним из главных языков страны

В Милане произошла массовая драка с применением холодного оружия
27 мая 2026 11:04

В Милане произошла массовая драка с применением холодного оружия

НАТО намерено создать структуру для быстрого развертывания войск в странах Балтии
27 мая 2026 10:59

НАТО намерено создать структуру для быстрого развертывания войск в странах Балтии