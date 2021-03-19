Ресторан пообещал бесплатные суши, если люди поменяют имя на «Лосось». Предложением воспользовались десятки человек

Руководство японской сети ресторанов устроило акцию для своих клиентов. Люди смогут есть бесплатно, если изменят имя на «Лосось». Как сообщает Taipei Times, у акции есть несколько простых правил. Люди, которые сменят имя на «Лосось», могут есть полностью бесплатно. Те, у кого имя созвучно, смогут получить скидку в 50 %, а те, у кого есть хотя бы один символ из иероглифа «Лосось», получат скидку в 10 %.

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В Тайване более 60 человек изменили свои имена, чтобы принять участие в акции. Двое из них съели суши на 450 долларов США и признались, что вряд ли в ближайшее время захотят повторить. Всего акцией воспользовались более тысячи человек. Теперь в Тайване есть люди с именами «Взрывная красивая лосось», «Принц лосось», «Метеор-король Лосось» и «Жареный рис с лососем». А один человек стал обладателем самого длинного имени – 36 символов.

Фото: pixabay.com

Сотрудники МВД Тайваня призвали граждан ответственнее относиться к смене имени, ведь по законам страны менять его можно лишь трижды. И стоит ли это делать ради акции, которая продлится всего два дня? Парень по имени Сюй попал как раз в такую затруднительную ситуацию. Уже после того, как он стал Лососем, мужчина узнал, что его мама дважды меняла его имя, когда он был ребёнком. Теперь Сюй навсегда останется Лососем, если только ему не позволят выйти за рамки закона и изменить имя в четвёртый раз.

Фото: pixabay.com