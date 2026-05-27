Школьный буллинг: троим старшеклассникам из Гродно грозит уголовная ответственность

Недетские шутки. Прокуратура возбудила уголовное дело о злостном хулиганстве, совершенном группой лиц. Речь идет о происшествии в одной из гродненских школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недетские шутки. Прокуратура возбудила уголовное дело о злостном хулиганстве, совершенном группой лиц. Речь идет о происшествии в одной из гродненских школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В марте 2026 года трое старшеклассников во время перемены силой затащили ученика в туалет, где после словестных издевок подвесили школьника на крючок за одежду. В таком положении парень провел не менее 20 минут, из-за чего не смог попасть на урок. При этом, весь процесс зачинщики конфликта снимали на телефон, распространили видео среди других школьников, а после слили запись в Сеть, объясняя свой поступок желанием подшутить над ровесником. Действия подростков причинили потерпевшему физическую боль и моральные страдания – установлено в ходе расследования. Дело о буллинге направлено в Следственный комитет.
Татьяна Невмержицкая, старший помощник прокурора Гродненской области:
Учитывая характер и обстоятельства совершения противоправных действий в учреждении образования, сопровождающихся грубым нарушением общественного порядка и явным неуважением в обществе, с применением насилия и отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом, выраженным коллективным издевательством над потерпевшим, прокуратура посчитала обоснованным возбудить уголовное дело.
Материалами 18-летнего инициатора травли занимается суд. Судьба остальных – в юрисдикции комиссии по делам несовершеннолетних.