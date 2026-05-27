Школьный буллинг: троим старшеклассникам из Гродно грозит уголовная ответственность

В марте 2026 года трое старшеклассников во время перемены силой затащили ученика в туалет, где после словестных издевок подвесили школьника на крючок за одежду. В таком положении парень провел не менее 20 минут, из-за чего не смог попасть на урок. При этом, весь процесс зачинщики конфликта снимали на телефон, распространили видео среди других школьников, а после слили запись в Сеть, объясняя свой поступок желанием подшутить над ровесником. Действия подростков причинили потерпевшему физическую боль и моральные страдания – установлено в ходе расследования. Дело о буллинге направлено в Следственный комитет.