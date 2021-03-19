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Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?

19 марта 2021 08:17
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Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, особенно если это выходные. Настраиваем навигатор на деревню Борок Воложинского района и улетаем в царство пчел. На местной экоусадьбе знают, как подсластить душу и закалить иммунитет.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-1

Василий Фролов, пчеловод, хозяин агроусадьбы:
Вот это мед, который пчелы собирали в конце мая начале июня. Здесь малина, крушина, земляника, черника – это четыре основных медоноса, которые здесь есть. Самый большой весенний букет. Прополис это мощнейший природный антибиотик, который убивает в организме порядка 200 болезнетворных микробов. Запершило в горле беру и жую его просто. Моя супружница не любит это делать, она делает водяные бани.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-4

Сменить город на глухомань – еще лет 10 назад друзья Василия Фролова не понимали, какая его укусила пчела. А теперь с лесной фазенды гостиков за уши не оттянешь.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-7

Корни потомственного пчеловода взяли свое. 45 соток превратились в деревенский рай. Хозяин обустроил музей, баньку, пасеку. Теперь проводит экскурсии для детей и взрослых с блинами и плясками. Мир полосатых – невероятная планета.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-10

Василий Фролов:
Вот это образец современного деревянного зодчества улей. У нас есть правила дорожного движения, у них правила полетного. Летом здесь живет в среднем около 30 тысяч штук. Чтобы не сталкиваться, они придумали простую схему: та пчела, которая идет с поля уставшая, груженая, она летит низко и садится по центру, заходит во внутрь, та, которая выходит, чтобы ей не мешать, она выходит сбоку, поднимается выше и резко взлетает вверх. И получается: одна садится сюда, вторая сбоку, резко вверх, работают на разных высотах. Ни столкновений, ни гаишников красота.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-13

Когда яблони зацветут, тренер начинает готовить команду «Жужа» к олимпиаде. Работы на сезон выше крыши: подкормить, расширить жилплощадь. Пчеловодство – труд нелегкий, но благодарный.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-16

Василий Фролов:
Это называется ващинка – это из воска, который на фабрике прокатали. А из воска, который они сами вырабатывают, они через несколько дней сделают вот такую, сюда уже можно мед ложить. Шестигранная форма, без циркуля, без линейки красота.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-19

Через несколько лет эта рамка станет вот такая уже. Здесь уже вышло много поколений пчел.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-22

В экопутешествии, как в той сказке: налево пойдешь к полосатым эльфам попадешь, направо к волшебному дубу. Открытия здесь на каждом шагу.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-25

Василий Фролов:
Самое интересное умывальники. Многие дети приходят и не знают, как этим пользоваться. У них сносит крышу: как сюда попадает вода.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-28

Особенно удивляют традиции полесских бортников. Неформальная лекция пролетает, как одно мгновение.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-31

Василий Фролов:
Показана линия защиты, как бортники защищались от медведей. Почему шипы появились? Потому что оказалось, что медведи вот эту площадку ломают не лапами. Оказывается, они разгоняются и пробивают головой.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-34

Братья меньшие здесь полноценные сотрудники по туризму. В их лапах зарыты куски таинственной карты. Зоосвидание превращается в забавный квест. Можно забить гол лабрадорам, заселфиться с козами и окунуться в не куриные страсти.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-37

Василий Фролов:
У нас был петух, три курицы, потом мы купили молодежь, молодежь к петуху, а старые гоняют его. А куда ж молодежь отгонишь? И старая курица пошла топиться, я еле спас. Я вижу, идет курица, видно, горе у нее.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-40

Идеи подсказывают сами туристы. Вот так и рождаются медовые стейки, блинные пироги и головокружительные «вячорки» с падеспанем под аккомпанемент народного ансамбля.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-43

Летом пчелиный «король» показывает гостям грибные тропинки и, как в том фильме, обеспечивает хороший клев. Пруд у баньки пока заснежен, но весьма перспективен. И дело не только в золотых рыбках.

Василий Фролов:
Осталось карасей научить, чтобы они массаж делали.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-46

В медовых реках и правда можно утонуть, но еще лучше узнать у Фроловых об их чудо-свойствах. Например, как отыскать молодильное яблочко.

Василий Фролов:
Мед через кожу впитывается еще лучше, чем через пищевод. Медовая маска с кожей творит чудеса.

Память о золотых выходных лучше всего закрепить баночкой верескового и сувенирами. Галерея традиционных ремесел и куклы-обереги как на ладони. Вся красота от воложинских мастеров.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-49

Василий Фролов:
Вот чашечки, вы своему мужу: «Дорогой, у меня уже пустая чашка».

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-52

А это известный шептунчик, он исполняет желание. Вы в него тихонечко шепчите, оно сбывается. Одно сбудется можно загадывать следующее.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-55

На пчелиной фазенде уже побывали туристы из 45 стран. Слава о белорусском гостеприимстве разлетается как горячие пирожки.

Столько интересного: и маска, и трутень. В общем-то, мы все это знаем, но преподнесено было – ни один лектор так не скажет.

Сжигание чучела зимы – программа очень понравилась. Настолько живо, настолько интересно. А музыкант – это вообще, я в него влюбилась. Он нам Баха играл, сейчас на саксофоне.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-58

Много где путешествовали, смотрели, но такого трепетного и теплого отношения не то чтобы видим впервые, а очень хорошие хозяева.

Здесь отдыхаешь мысленно и душевно.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-61

Что ни говори, а жизнь любит оптимистов. И на селе можно найти свою дольче виту. Теперь счастливые хозяева заряжают солнцем других.

Василий Фролов:
Оставьте себе на память. Пусть эта пчелка у вас будет, она хорошо смотрится.

Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?-64

Тур выходного дня продолжим ровно через неделю.

# Туризм # калейдоскоп # Василий Фролов # Анастасия Макеева # Фотофакт # Туризм

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