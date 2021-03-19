Здесь вы узнаете о традициях полесских бортников. Почему ещё стоит побывать на экоусадьбе в деревне Борок?

Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, особенно если это выходные. Настраиваем навигатор на деревню Борок Воложинского района и улетаем в царство пчел. На местной экоусадьбе знают, как подсластить душу и закалить иммунитет.

Василий Фролов, пчеловод, хозяин агроусадьбы:

Вот это мед, который пчелы собирали в конце мая – начале июня. Здесь малина, крушина, земляника, черника – это четыре основных медоноса, которые здесь есть. Самый большой весенний букет. Прополис – это мощнейший природный антибиотик, который убивает в организме порядка 200 болезнетворных микробов. Запершило в горле – беру и жую его просто. Моя супружница не любит это делать, она делает водяные бани.

Сменить город на глухомань – еще лет 10 назад друзья Василия Фролова не понимали, какая его укусила пчела. А теперь с лесной фазенды гостиков за уши не оттянешь.

Корни потомственного пчеловода взяли свое. 45 соток превратились в деревенский рай. Хозяин обустроил музей, баньку, пасеку. Теперь проводит экскурсии для детей и взрослых с блинами и плясками. Мир полосатых – невероятная планета.

Василий Фролов:

Вот это образец современного деревянного зодчества – улей. У нас есть правила дорожного движения, у них – правила полетного. Летом здесь живет в среднем около 30 тысяч штук. Чтобы не сталкиваться, они придумали простую схему: та пчела, которая идет с поля уставшая, груженая, она летит низко и садится по центру, заходит во внутрь, та, которая выходит, чтобы ей не мешать, она выходит сбоку, поднимается выше и резко взлетает вверх. И получается: одна садится сюда, вторая сбоку, резко вверх, работают на разных высотах. Ни столкновений, ни гаишников – красота.

Когда яблони зацветут, тренер начинает готовить команду «Жужа» к олимпиаде. Работы на сезон выше крыши: подкормить, расширить жилплощадь. Пчеловодство – труд нелегкий, но благодарный.

Василий Фролов:

Это называется ващинка – это из воска, который на фабрике прокатали. А из воска, который они сами вырабатывают, они через несколько дней сделают вот такую, сюда уже можно мед ложить. Шестигранная форма, без циркуля, без линейки – красота.

Через несколько лет эта рамка станет вот такая уже. Здесь уже вышло много поколений пчел.

В экопутешествии, как в той сказке: налево пойдешь – к полосатым эльфам попадешь, направо – к волшебному дубу. Открытия здесь на каждом шагу.

Василий Фролов:

Самое интересное – умывальники. Многие дети приходят и не знают, как этим пользоваться. У них сносит крышу: как сюда попадает вода.

Особенно удивляют традиции полесских бортников. Неформальная лекция пролетает, как одно мгновение.

Василий Фролов:

Показана линия защиты, как бортники защищались от медведей. Почему шипы появились? Потому что оказалось, что медведи вот эту площадку ломают не лапами. Оказывается, они разгоняются и пробивают головой.

Братья меньшие здесь полноценные сотрудники по туризму. В их лапах зарыты куски таинственной карты. Зоосвидание превращается в забавный квест. Можно забить гол лабрадорам, заселфиться с козами и окунуться в не куриные страсти.

Василий Фролов:

У нас был петух, три курицы, потом мы купили молодежь, молодежь к петуху, а старые гоняют его. А куда ж молодежь отгонишь? И старая курица пошла топиться, я еле спас. Я вижу, идет курица, видно, горе у нее.

Идеи подсказывают сами туристы. Вот так и рождаются медовые стейки, блинные пироги и головокружительные «вячорки» с падеспанем под аккомпанемент народного ансамбля.

Летом пчелиный «король» показывает гостям грибные тропинки и, как в том фильме, обеспечивает хороший клев. Пруд у баньки пока заснежен, но весьма перспективен. И дело не только в золотых рыбках. Василий Фролов:

Осталось карасей научить, чтобы они массаж делали.

В медовых реках и правда можно утонуть, но еще лучше узнать у Фроловых об их чудо-свойствах. Например, как отыскать молодильное яблочко. Василий Фролов:

Мед через кожу впитывается еще лучше, чем через пищевод. Медовая маска с кожей творит чудеса. Память о золотых выходных лучше всего закрепить баночкой верескового и сувенирами. Галерея традиционных ремесел и куклы-обереги как на ладони. Вся красота от воложинских мастеров.

Василий Фролов:

Вот чашечки, вы своему мужу: «Дорогой, у меня уже пустая чашка».

А это известный шептунчик, он исполняет желание. Вы в него тихонечко шепчите, оно сбывается. Одно сбудется – можно загадывать следующее.

На пчелиной фазенде уже побывали туристы из 45 стран. Слава о белорусском гостеприимстве разлетается как горячие пирожки. Столько интересного: и маска, и трутень. В общем-то, мы все это знаем, но преподнесено было – ни один лектор так не скажет. Сжигание чучела зимы – программа очень понравилась. Настолько живо, настолько интересно. А музыкант – это вообще, я в него влюбилась. Он нам Баха играл, сейчас на саксофоне.

Много где путешествовали, смотрели, но такого трепетного и теплого отношения не то чтобы видим впервые, а очень хорошие хозяева. Здесь отдыхаешь мысленно и душевно.

Что ни говори, а жизнь любит оптимистов. И на селе можно найти свою дольче виту. Теперь счастливые хозяева заряжают солнцем других. Василий Фролов:

Оставьте себе на память. Пусть эта пчелка у вас будет, она хорошо смотрится.