Подопечная Дробыша бросила вызов Сергею Лазареву на Евровидении. Кто кого?

Тель-Авив вовсю готовится к «Евровидению». Конкурсанты уже провели свои первые репетиции на сцене. Поднялась на сцену и белорусская участница ЗЕНА. Как сообщает БЕЛТА, девушка также сделала вызов одному из фаворитов конкурса по версии букмекеров – Сергею Лазареву.

Фото: instagram.com/zena__official

ЗЕНА призналась, что до «Евровидения» знала Лазарева – они впервые познакомились на «Новой волне». ЗЕНА:

Я готова побеждать и уже сделала вызов представителю России на конкурсе – Сергею Лазареву. Мы познакомились на «Новой волне», с тех пор дружим. Пересекались несколько раз в Москве перед конкурсом и в Израиле в промежутках между репетициями. Мы ничего друг другу не советуем, находимся в равных условиях и желаем удачи. Каждый из нас знает, чем он должен заниматься и что должен показать на сцене. Вместе с тем я готова идти до конца. Представительница Беларуси на «Евровидении» ЗЕНА о Викторе Дробыше: обязательно будет участвовать в подготовке до самого финала

Фото: instagram.com/lazarevsergey

С другими исполнителями белоруска также уже познакомилась и пообщалась. Все делегации посетили вечеринку, которая прошла шестого мая. Певица призналась, что у всех конкурсантов очень плотные графики и не получается часто видеться.