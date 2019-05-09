Подопечная Дробыша бросила вызов Сергею Лазареву на Евровидении. Кто кого?
Тель-Авив вовсю готовится к «Евровидению». Конкурсанты уже провели свои первые репетиции на сцене. Поднялась на сцену и белорусская участница ЗЕНА.
Как сообщает БЕЛТА, девушка также сделала вызов одному из фаворитов конкурса по версии букмекеров – Сергею Лазареву.
Фото: instagram.com/zena__official
ЗЕНА призналась, что до «Евровидения» знала Лазарева – они впервые познакомились на «Новой волне».
ЗЕНА:
Я готова побеждать и уже сделала вызов представителю России на конкурсе – Сергею Лазареву. Мы познакомились на «Новой волне», с тех пор дружим. Пересекались несколько раз в Москве перед конкурсом и в Израиле в промежутках между репетициями. Мы ничего друг другу не советуем, находимся в равных условиях и желаем удачи. Каждый из нас знает, чем он должен заниматься и что должен показать на сцене. Вместе с тем я готова идти до конца.
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Фото: instagram.com/lazarevsergey
С другими исполнителями белоруска также уже познакомилась и пообщалась. Все делегации посетили вечеринку, которая прошла шестого мая. Певица призналась, что у всех конкурсантов очень плотные графики и не получается часто видеться.
Фото: instagram.com/zena__official
В день отлета на конкурс ЗЕНА призналась, что ей понравился Тель-Авив, когда она принимала участие в съемках визиток.
И Сергей Лазарев, и ЗЕНА приняли участие в репетициях. Мы писали о том, как будут выглядеть номера артистов. ЗЕНА выступит в первом полуфинале 14 мая, а Лазарев – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая.
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