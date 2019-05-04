Каким будет номер Беларуси на «Евровидении»? ЗЕНА провела первую репетицию в Израиле

В Тель-Авиве прошла первая репетиция конкурсного номера белорусской участницы ЗЕНЫ на «Евровидении». Видео с выступлением было опубликовано на официальном YouTube-канале «Eurovision Song Contest». Видео репетиции смотрите здесь.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

В минутном ролике 16-летняя исполнительница поет, а позади нее двигаются два танцора. В какой-то момент ЗЕНА встает и начинает танцевать вместе с ними.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

На конкурсе ЗЕНА исполнит песню «Like It». Белоруска вместе с командой прилетела в Израиль третьего мая. Впереди у исполнительницы будут еще репетиции, а также официальное открытие евронедели. «Я очень рада, что этот день со мной случился». ЗЕНА отправилась в Израиль на «Евровидение-2019»

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

ЗЕНА выступит под номером 8 в первом полуфинале. Он состоится 14 мая, второй полуфинал – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»