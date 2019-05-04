Каким будет номер Беларуси на «Евровидении»? ЗЕНА провела первую репетицию в Израиле

В Тель-Авиве прошла первая репетиция конкурсного номера белорусской участницы ЗЕНЫ на «Евровидении».
Видео с выступлением было опубликовано на официальном YouTube-канале «Eurovision Song Contest».
Видео репетиции смотрите здесь.
В Тель-Авиве прошла первая репетиция конкурсного номера белорусской участницы ЗЕНЫ на «Евровидении».
Видео с выступлением было опубликовано на официальном YouTube-канале «Eurovision Song Contest».
Видео репетиции смотрите здесь.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»
В минутном ролике 16-летняя исполнительница поет, а позади нее двигаются два танцора. В какой-то момент ЗЕНА встает и начинает танцевать вместе с ними.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»
На конкурсе ЗЕНА исполнит песню «Like It».
Белоруска вместе с командой прилетела в Израиль третьего мая. Впереди у исполнительницы будут еще репетиции, а также официальное открытие евронедели.
«Я очень рада, что этот день со мной случился». ЗЕНА отправилась в Израиль на «Евровидение-2019»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»
ЗЕНА выступит под номером 8 в первом полуфинале. Он состоится 14 мая, второй полуфинал – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»
Кроме белорусской участницы в первом полуфинале «Евровидения» выступят участники из Словении, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии, Греции.
Участниками второго полуфинала станут представители Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Северной Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы, Мальты.
Главный фаворит «Евровидения-2019». Что известно о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и кому он посвятил песню (читать далее).