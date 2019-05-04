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Каким будет номер Беларуси на «Евровидении»? ЗЕНА провела первую репетицию в Израиле

04 мая 2019 15:32
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В Тель-Авиве прошла первая репетиция конкурсного номера белорусской участницы ЗЕНЫ на «Евровидении».  

Видео с выступлением было опубликовано на официальном YouTube-канале «Eurovision Song Contest».  

Видео репетиции смотрите здесь.  

Каким будет номер Беларуси на «Евровидении»? ЗЕНА провела первую репетицию в Израиле-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

В минутном ролике 16-летняя исполнительница поет, а позади нее двигаются два танцора. В какой-то момент ЗЕНА встает и начинает танцевать вместе с ними.

Каким будет номер Беларуси на «Евровидении»? ЗЕНА провела первую репетицию в Израиле-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

На конкурсе ЗЕНА исполнит песню «Like It».  

Белоруска вместе с командой прилетела в Израиль третьего мая. Впереди у исполнительницы будут еще репетиции, а также официальное открытие евронедели.  

«Я очень рада, что этот день со мной случился». ЗЕНА отправилась в Израиль на «Евровидение-2019»   

Каким будет номер Беларуси на «Евровидении»? ЗЕНА провела первую репетицию в Израиле-7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

Каким будет номер Беларуси на «Евровидении»? ЗЕНА провела первую репетицию в Израиле-9

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

ЗЕНА выступит под номером 8 в первом полуфинале. Он состоится 14 мая, второй полуфинал – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая.   

Каким будет номер Беларуси на «Евровидении»? ЗЕНА провела первую репетицию в Израиле-12

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

Каким будет номер Беларуси на «Евровидении»? ЗЕНА провела первую репетицию в Израиле-14

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

Каким будет номер Беларуси на «Евровидении»? ЗЕНА провела первую репетицию в Израиле-16

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

Кроме белорусской участницы в первом полуфинале «Евровидения» выступят участники из Словении, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии, Греции.  

Участниками второго полуфинала станут представители Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Северной Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы, Мальты.   

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# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # ЗЕНА # Фотофакт

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