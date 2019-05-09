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«Остров с моими мыслями». Как снимали клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения-2019»

09 мая 2019 10:52
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Новости России. Сергей Лазарев показал, как создавался клип на его конкурсную песню «Scream» для «Евровидения-2019».  

Видео было опубликовано на YouTube-канале певца. Съемки клипа проходили несколько дней, была проделана сложная и объемная работа.  

Сергей Лазарев:  
Подготовка мегакрутая, мегабольшая, очень объёмная – посмотрите, какие декорации выстроили специально.  

«Остров с моими мыслями». Как снимали клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения-2019»-1

Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «Сергей Лазарев»  

По словам одного из создателей работы, вся декорация сделана по кусочкам.  

Сам певец высказал надежду, что этот клип будет выглядеть как «видеошедевр».  

«Остров с моими мыслями». Как снимали клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения-2019»-4

Кадр из видео  

Сергей Лазарев рассказал о съемках своей сцены на острове. «Это такой небольшой остров, остров с моими мыслями и переживаниями, с моими страхами, с которыми я борюсь. Очень эмоциональное видео будет, конечно. Какая песня – такое и видео. Очень красивое».  

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Еще одну сцену создатели описали так: «Это картонный мир мальчика, снов – все такое силуэтное, картонное, вырезанное из мечты, из детства».  

«Остров с моими мыслями». Как снимали клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения-2019»-7

Кадр из видео  

Клип на конкурсную песню Сергея Лазарева на его канале посмотрели более 5,5 миллионов раз, а на YouTube-канале «Евровидения» – более 2,5 миллионов.  

Артист выступит во втором полуфинале конкурса. Он состоится 16 мая. Грандиозное финальное шоу пройдет 18 мая.  

Лазарев уже провел первую репетицию на сцене «Евровидения». Зрители смогли увидеть малую часть конкурсного номера.  

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# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Фотофакт

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