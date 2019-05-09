«Остров с моими мыслями». Как снимали клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения-2019»

Видео было опубликовано на YouTube-канале певца. Съемки клипа проходили несколько дней, была проделана сложная и объемная работа.

Новости России. Сергей Лазарев показал, как создавался клип на его конкурсную песню «Scream» для «Евровидения-2019».

Сам певец высказал надежду, что этот клип будет выглядеть как «видеошедевр».

По словам одного из создателей работы, вся декорация сделана по кусочкам.

Сергей Лазарев рассказал о съемках своей сцены на острове. «Это такой небольшой остров, остров с моими мыслями и переживаниями, с моими страхами, с которыми я борюсь. Очень эмоциональное видео будет, конечно. Какая песня – такое и видео. Очень красивое».

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Еще одну сцену создатели описали так: «Это картонный мир мальчика, снов – все такое силуэтное, картонное, вырезанное из мечты, из детства».