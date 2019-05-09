«Начали делать восьмёрки на Красной площади, высекая искры». Как инженер без образования создал легендарный танк Т-34

Т-34. Его считают эталоном танкостроения Второй мировой, при виде этой машины немцы оставляли свои позиции, а Сталин называл её ласточкой.

Работы по проектированию этой бронетехники начались задолго до начала войны. Середина тридцатых годов. Итальянские фашисты уже поработили Абиссинию, а Германия готовит захватнические походы. Высшее военное руководство СССР узнаёт, что у немцев появилась противотанковая артиллерия. Для советских машин, которые выдерживали только пули, это была катастрофа.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Была поставлена перед конструкторами задача: создать принципиально новый танк, который был мощнее по вооружению, по бронированию и был манёвреннее на поле боя.

1937 год. На Харьковский паровозостроительный завод назначен новый главный конструктор – Михаил Кошкин. Талантливый инженер без образования, но с необьяснимой любовью к танкам. Вместе с командой он днями и ночами трудится над техзаданием. Но одновременно разрабатывает и собственную модель. Спустя несколько лет про неё узнает весь мир.

Евгений Шилов, корреспондент:

В 30-ые годы у любого танка в мире была только одна ключевая характеристика: это либо огневая мощь, либо бронирование корпуса, либо манёвренность. Советский конструктор выбирать не стал. Михаил Кошкин объединил в одной машине сразу 3 параметра. Так и появилась знаменитая «34-ка».

Своим коллегам инженер всегда повторял: «Поменьше сложностей. Делайте всё так, чтобы машина была доступна любому механику». Этот принцип оценят позже, когда придётся налаживать массовое производство Т-34 на эвакуированных заводах. Ключевым отличием от техники того времени стала установка гусеничного движителя. Это сильно снизило вес ходовой и позволило увеличить толщину брони и калибр орудия. Несмотря на это, новейшая бронетехника всё ещё не готова к бою. У неё попросту не хватает нужного пробега.

Александр Метла:

Танк, не прошедший ходовые испытания, не мог представляться правительственной комиссии, в том числе Сталину. И тогда он принимает волевое решение и идёт на Москву своим ходом двумя танками. Танки разошлись, начали делать восьмёрки на Красной площади, высекая искры.

Эдуард Герасименок, ведущий научный сотрудник отдела экспозиционной работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Знаменитый пробег, который возглавлял Кошкин, из Харькова до Москвы, и из Москвы обратно в Харьков, танки выдержали с честью, но, к сожалению, сам Кошкин во время этого перегона заболел и умер от пневмонии. Впрочем, своё главное сражение инженер выиграл. Т-34 запустили в серийное производство. Легендарные машины штамповали сразу 5 заводов. И хотя экипажам нередко на ходу приходилось учиться управлять техникой, немцы никак не ожидали такого сопротивления. Однако, назвать машину идеальной всё ещё было нельзя.

Николай Дряпочко, ветеран Великой Отечественной войны, механик-водитель танка Т-34:

Нет там простора большого. В башне и командир танка, и командир орудия, и заряжающий. Сложновато, тесновато.

Эдуард Герасименок:

«Тридцатьчетвёрку» можно во многом и упрекнуть: не хватало места, она была некомфортная, в отличие от немецких танков, слабая радиостанция, особенно в начале войны, слабая оптика. Но благодаря самоотверженности, героизму и идеальному балансу характеристик, танк выходил победителем во многих сражениях.

Лето 43-го. Театр боевых действий – Прохоровка. Возле этого населённого пункта завязалось самое большое танковое сражение Второй мировой. До 1 200 машин с обеих сторон. Вермахт делал ставку на свой «зверинец» – знаменитые танки Тигр и Пантера. Но стремительная атака тридцатьчетвёрок как ножом по маслу прорезала весь боевой порядок врага. Николай Дряпочко:

«34-ка» наша – это манёвренный танк. Тигр, Пантера повернётся, а наш уже раза 3-4 развернётся.

Именно в этом бою стало ясно: советский танк уже не пробивает немецкие модели. Встал вопрос перевооружения. Александр Метла:

Была разработана башня под пушку 85-го калибра. Расширили погон, и уже на этот танк поставили другую башню, которую вы видите на всех пьедесталах. Они уже пробивали броню всех существующих танков фашистской Германии.

В 1944 году СССР развернул массовое производство модификации Т-34-85. Против такой мощи у нацистской Германии ответа уже не нашлось. В августе 44-го в ходе операции по освобождению Беларуси под названием «Багратион» Вермахт понёс тяжелейшие потери, а группа армий «Центр» фактически была разгромлена. Эдуард Герасименок:

Танковые бригады, используя весь накопленный опыт, умело охватывали, в клещи брали, расчленяли немецкие обороняющиеся части. Стремительно атаковали, окружали группировки противника, что позволяло их успешно уничтожать.