«Я очень рада, что этот день со мной случился». ЗЕНА отправилась в Израиль на «Евровидение-2019»

Новости Беларуси. Белорусская делегация отправилась покорять конкурс «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская делегация отправилась покорять конкурс «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году конкурс принимает Израиль, а представит Беларусь 16-летняя ЗЕНА.
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Она исполнит композицию Like it, с который выступит в первом полуфинале конкурса уже 14 мая под № 8. А до этого ЗЕНА проведет несколько индивидуальных репетиций.
ZENA, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение – 2019»:
Я очень рада, что этот день со мной случился. Я уже начала верить в то, что вот «Евровидение» начинается. Завтра первая репетиция. Нам дают достаточно времени все отрепетировать – и вокал, и танцы, и спецэффекты.
В Тель-Авиве я не первый раз, я там была на съемках визиток. Отлично отснялись, мне очень понравился город.
Впереди у нашей исполнительницы и участие в официальном открытии евронедели. Оно состоится в Музее искусств Тель-Авива и запомнится по-настоящему креативным подходом. К примеру, красную дорожку заменят на оранжевую.
Напомним, Беларусь участвует в самом популярном песенном шоу Европы в 16-й раз. В 2019 году песенный Олимп будут покорять представители 41 страны. А трансляцию музыкального состязания смогут увидеть более 200 миллионов зрителей по всей Европе.
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