«Я очень рада, что этот день со мной случился». ЗЕНА отправилась в Израиль на «Евровидение-2019»

Она исполнит композицию Like it, с который выступит в первом полуфинале конкурса уже 14 мая под № 8. А до этого ЗЕНА проведет несколько индивидуальных репетиций.

ZENA, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение – 2019»:

Я очень рада, что этот день со мной случился. Я уже начала верить в то, что вот «Евровидение» начинается. Завтра первая репетиция. Нам дают достаточно времени все отрепетировать – и вокал, и танцы, и спецэффекты.

В Тель-Авиве я не первый раз, я там была на съемках визиток. Отлично отснялись, мне очень понравился город.