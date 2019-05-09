Кот съел осу и стал интернет-звездой – фото до и после

Фото питомца женщина опубликовала в Twitter. По ее словам, кот кузины съел осу и у него случилась аллергия – животное опухло и у него появился отек.

Снимок кота ретвитнули более 50 тысяч раз, а лайкнули – более 172 тысяч пользователей.

В сети даже отметили, что кот похож на Короля Ночи из «Игры престолов» или злодея Таноса из «Мстителей». Однако большая часть людей жалела животное, советовала показать его врачу и делилась снимками своих питомцев, которые встретились с осами.