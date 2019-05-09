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Кот съел осу и стал интернет-звездой – фото до и после

09 мая 2019 09:57
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Интернет-пользовательница Джорджия Дебелиус показала кота, который съел осу.  

Фото питомца женщина опубликовала в Twitter. По ее словам, кот кузины съел осу и у него случилась аллергия – животное опухло и у него появился отек.  

Кот съел осу и стал интернет-звездой – фото до и после -1

Фото: twitter.com/GJDiebelius  

Снимок кота ретвитнули более 50 тысяч раз, а лайкнули – более 172 тысяч пользователей.  

В сети даже отметили, что кот похож на Короля Ночи из «Игры престолов» или злодея Таноса из «Мстителей». Однако большая часть людей жалела животное, советовала показать его врачу и делилась снимками своих питомцев, которые встретились с осами.  

Кот съел осу и стал интернет-звездой – фото до и после -4

Фото: twitter.com/GJDiebelius. Отек уже спал  

На следующий день Джорджия успокоила обеспокоенных интернет-пользователей и показала новое фото кота. У него спал отек.  

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# Домашние животные # калейдоскоп

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