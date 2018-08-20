Падения с самолетов, яхт и на льду. Российские знаменитости запустили новый флешмоб в сети
Новости России. Российские знаменитости, и не только, принимают участие в Instagram-флешмобе #FallingStars2018 («Падающие Звёзды»).
Суть флешмоба в том, что человек имитирует свое падение. Первым среди звезд стал DJ Smash, который 30 июля опубликовал пост: он лежит у трапа самолета. Музыкант передал эстафету другим знаменитостям, которые откликнулись и приняли участие в челлендже – они падали с трапов самолетов, вертолетов, яхт и автомобилей.
DJ Smash. Фото: instagram.com/djsmash
Спустя несколько недель после первого поста DJ Smash расказал, что дал старт новому флешмобу в соцсетях совершенно случайно. Челлендж уже ушел в массы и на него делают пародии, например, падая с лодки во время рыбалки или из поезда.
DJ Smash (орфография автора сохранена):
Вы думаете что это все такое, почему все падают с самолетов и пароходов, лухари и не лухари всего, тачек, лодок и подлодок – что это за бред?? И как все это могло случиться?! Все произошло случайно. От души, но случайно. Сам того не осознав, я в шутку дал старт новому instagram challenge – fallingstars2018. К моему удивлению всем так понравилось дурить, падать и заставлять по средствам передачи чаленджа падать других, что за две недели уже более тысячи участников. Сначала два, потом 10, потом 50, сейчас по 100 в день... как так?! Спрашивается а в чем смысл? Где глубина? Ответ прост – смысл в том, что за окном лето и иногда нужны веселые забавы. Для кого виртуальные, а для кого – реальные.
Эдриан Броуди. Фото: instagram.com/adrienbrody
К флешмобу присоединились Эдриан Броуди, Наташа Поли, Филипп Киркоров с детьми, Яна Рудковская, Татьяна Навка и другие.
Мы собрали самые яркие падения знаменитостей.
Фото: instagram.com/natashapoly
Светлана Кузнецова. Фото: instagram.com/svetlanak27
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial
Звезда шоу «Танцы» въехала на машине в магазин и станцевала с рыбой в рамках интернет-флешмоба (читать далее).