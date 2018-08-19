«Спасибо тебе, моя девочка»: Александр Овечкин стал отцом

Новости России. Знаменитый российский хоккеист, выступающий за американский клуб НХЛ Washington Capitals, Александр Овечкин стал отцом. Этой новостью мужчина поделился на своей странице в Instagram.

«18.08.2018... Спасибо тебе, моя девочка, за самый прекрасный день в жизни!», – поблагодарил Александр.

Одновременно с Овечкиным о пополнении в семье сказала и его супруга.

«Добро пожаловать в этот мир, наш малыш», – поприветствовала сына Анастасия Овечкина.