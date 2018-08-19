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«Спасибо тебе, моя девочка»: Александр Овечкин стал отцом

19 августа 2018 11:45
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Новости России. Знаменитый российский хоккеист, выступающий за американский клуб НХЛ Washington Capitals, Александр Овечкин стал отцом. Этой новостью мужчина поделился на своей странице в Instagram.  

«18.08.2018... Спасибо тебе, моя девочка, за самый прекрасный день в жизни!», – поблагодарил Александр.  

Одновременно с Овечкиным о пополнении в семье сказала и его супруга.  

«Добро пожаловать в этот мир, наш малыш», – поприветствовала сына Анастасия Овечкина.  

«Спасибо тебе, моя девочка»: Александр Овечкин стал отцом-1

Фото: instagram.com/nastyashubskaya  

Почти сразу стало известно имя новорожденного. Его сообщили в Instagram клуба Washington Capitals.  

«Поздравляем Алекса и его жену Настасью с рождением их первого ребёнка, Сергея Александровича Овечкина!», – написали одноклубники хоккеиста.  

Можно предположить, что Овечкин назвал сына в честь старшего брата Сергея, который привёл юного Александра в хоккейную секцию.  

Офицально: Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой станут родителями  

К поздравлениям с рождением первенца присоединись поклонники спортсмена.  

«Поздравляем, Саня! Всех благ вам, пусть растёт здоровый, умный и жизнелюбивый мужик!»,  

«Здоровья малышу и маме! Поздравляем, папаня!»,  

«Спасибо тебе, моя девочка»: Александр Овечкин стал отцом-4

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial  

«Александр, поздравляю вас! Здоровья вам, жене и вашему сыну! Новых побед!»,  

«Поздравляю! А дата-то какая»,  

«Поздравляю вас с этим радостным событием. Желаю терпения, мудрости, сил и энергии. Пусть ваше солнышко растет здоровым, счастливым ребенком».  

Отношения между Анастасией и Александром начались весной 2015 года, а уже осенью влюблённые объявили о помолвке. 

В августе 2016 года пара вступила в брак – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Александр Овечкин # Анастасия Шубская

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