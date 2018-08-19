«Спасибо тебе, моя девочка»: Александр Овечкин стал отцом
Новости России. Знаменитый российский хоккеист, выступающий за американский клуб НХЛ Washington Capitals, Александр Овечкин стал отцом. Этой новостью мужчина поделился на своей странице в Instagram.
«18.08.2018... Спасибо тебе, моя девочка, за самый прекрасный день в жизни!», – поблагодарил Александр.
Одновременно с Овечкиным о пополнении в семье сказала и его супруга.
«Добро пожаловать в этот мир, наш малыш», – поприветствовала сына Анастасия Овечкина.
Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Почти сразу стало известно имя новорожденного. Его сообщили в Instagram клуба Washington Capitals.
«Поздравляем Алекса и его жену Настасью с рождением их первого ребёнка, Сергея Александровича Овечкина!», – написали одноклубники хоккеиста.
Можно предположить, что Овечкин назвал сына в честь старшего брата Сергея, который привёл юного Александра в хоккейную секцию.
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К поздравлениям с рождением первенца присоединись поклонники спортсмена.
«Поздравляем, Саня! Всех благ вам, пусть растёт здоровый, умный и жизнелюбивый мужик!»,
«Здоровья малышу и маме! Поздравляем, папаня!»,
Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial
«Александр, поздравляю вас! Здоровья вам, жене и вашему сыну! Новых побед!»,
«Поздравляю! А дата-то какая»,
«Поздравляю вас с этим радостным событием. Желаю терпения, мудрости, сил и энергии. Пусть ваше солнышко растет здоровым, счастливым ребенком».
Отношения между Анастасией и Александром начались весной 2015 года, а уже осенью влюблённые объявили о помолвке.
В августе 2016 года пара вступила в брак – здесь подробнее.