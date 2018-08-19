Вкусный завтрак своими руками и первое фото сына в соцсетях: как Боярская и Матвеев отдыхают в Испании

Новости России. Максим Матвеев и Елизавета Боярская показали, как они отдыхают всей семьей в Испании.
Снимки актеры опубликовали в Instagram.
Новости России. Максим Матвеев и Елизавета Боярская показали, как они отдыхают всей семьей в Испании.
Снимки актеры опубликовали в Instagram.
Фото: instagram.com/lizavetabo
В своем посте Матвеев рассказал, как порадовать близких завтраком.
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Максим Матвеев:
Друзья... Нет ничего круче, чем встать пораньше и приготовить своими руками завтрак на всё семейство, а потом смотреть на довольные, уплетающие твои творения за обе щеки, мордашки... На фото – запеченная овсянка со смородиной и папайей для жены, сырники с домашней нутеллой (пасту своими же руками, совместно с сыном, накануне приготовили!! Вкусно невероятно) и шоколадной гранолой (гранолу купил, признаюсь), а для себя любимого – панкейки с местным, испанским фермерским йогуртом (йогурт тоже купил)!! Готовка заняла минут 40, а радости потом на неделю вперед!!! Радуйте себя и близких – это заряжает!!
Фото: instagram.com/maxim_matveev_
Актер опубликовал фото приготовленного завтрака и счастливых лиц супруги и 6-летнего сына Андрея.
Фото: instagram.com/maxim_matveev_
Подписчики похвалили Максима Матвеева за заботу и изобретательность, а также попросили делиться рецептами почаще. Интернет-пользователи также отметили, как сын похож и на маму, и на отца – «Глаза ваши, а улыбка и ямочки мамины».
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