Вкусный завтрак своими руками и первое фото сына в соцсетях: как Боярская и Матвеев отдыхают в Испании

В своем посте Матвеев рассказал, как порадовать близких завтраком.

«Тонкий, сильный, трепетный». Боярская рассказала, почему гордится мужем Матвеевым

Максим Матвеев:

Друзья... Нет ничего круче, чем встать пораньше и приготовить своими руками завтрак на всё семейство, а потом смотреть на довольные, уплетающие твои творения за обе щеки, мордашки... На фото – запеченная овсянка со смородиной и папайей для жены, сырники с домашней нутеллой (пасту своими же руками, совместно с сыном, накануне приготовили!! Вкусно невероятно) и шоколадной гранолой (гранолу купил, признаюсь), а для себя любимого – панкейки с местным, испанским фермерским йогуртом (йогурт тоже купил)!! Готовка заняла минут 40, а радости потом на неделю вперед!!! Радуйте себя и близких – это заряжает!!