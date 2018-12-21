Гороскоп на 2019: Рыбы найдут своих «карасиков», а Козероги поймают удачу

Чудной мы все-таки народ. Вместо того, чтобы взять лыжи и пойти кататься, мы смотрим в гороскоп: что там звезды говорят о моем здоровье? Вместо того, чтобы работать на себя, ждем от неба подарков в виде карьерного роста и денег, желательно побольше. Хотим опять в Париж или собачку, большой и чистой любви или приятного сюрприза… При этом кое-кто только сидит и смотрит в гороскоп: сбудется – не сбудется. Но это не о нас с Вами. Мы-то знаем, что ковать счастье надо своими руками и головой. А в гороскоп заглядываем лишь иногда и просто так, из любопытства.

Итак, что там у нас в следующем году? Мы у разных астрологов подглядели самое основное, обобщили и предлагаем лаконичный вариант гороскопа, чтобы не отнимать у Вас много времени.

Овнам (21 марта – 20 апреля) звезды обещают более–менее ровный во всех отношениях год. Главное, будут шансы для положительных перемен в жизни. Не исключено, что на работе им предложат новую должность. А это, понятное дело, и больше зарплата. Так что в начале года будьте терпимее к начальству и постарайтесь хорошо исполнять свои обязанности. Наверху должны заметить. Теперь о личном. Будет шанс завести роман. Любовь – такая штука, она никого не спрашивает и в паспорт не смотрит. Но поскольку Овны – народ слегка ревнивый, можете этот свой шанс упустить. Если не хотите потерять человека, держите свои чувства в кулаке. У Вас получится. И присмотрите за своим здоровьем, особенно во втором полугодии. Никаких предварительных диагнозов звезды не ставят, но береженого Бог бережет.

Для Тельцов (21 апреля – 21 мая) весь год ознаменуется таким трудовым энтузиазмом, какого они сами не ожидают. Почти как у китайцев. Причем, этот задор даст завидные результаты, и все будут счастливы. Правда, астрологи слегка страхуются, предлагая не перестараться и все же планировать форточки для некоторого безделья. Звезды сулят им много новых знакомств, из которых останутся только полезные и долгосрочные. Одиноким Тельцам они советуют «не спать в шапку» и смело искать, кому бы это надеть кольцо на палец. Это счастье ходит где-то рядом. Семейным, по мнению некоторых прорицателей, придется покупать детскую коляску. Но в таких делах астролог – третий лишний.

Близнецы (22 мая - 21 июня) будут покорять очередные вершины, особенно в творчестве. Их увлекут такие идеи, что голова закружится. Но не стоит уж совсем уходить в работу, надо не забывать и о личной жизни. Любимый человек ждет от Вас не только трудовых подвигов, но и внимания к себе. Впрочем, как и другие близкие люди. Одним словом, Близнецам надо стараться распределять свою энергию, время, эмоции более-менее равномерно, чтобы никого не обидеть. И тогда за новогодним столом 31 декабря 2019 года не стыдно будет смотреть в глаза. И бокальчик шампанского под бой часов зайдет с удовольствием.

Почти то же имеют Раки (22 июня - 22 июля). Как будто астрологи поленились делать им оригинальный прогноз. Но так, видимо, бывает. Раки продолжат рутинную работу. Без особого настроения, но с пользой для себя и окружающих. Останется время и для отдыха, возможно, с путешествиями. Такой образ жизни может прибавить Ракам лишние килограммы. Надо иметь это в виду и постараться с ними бороться. Как? Бассейн, пробежки, меньше булочек и тортиков. У многих Раков появится возможность помочь родным. Не отказывайтесь, и Вам зачтется.

А что мой Лев (23 июля – 23 августа)? О, неплохо! Коллеги, ура: нас ожидает успешное начало года. Звезды видят, как мы легко справляемся на работе. Дома нас тоже никто не строит, потому что все нами довольны. Приятно и то, что к нам будет повышенный интерес со стороны противоположного пола. Это всегда заводит. Причем, летом особенно. Жалко только, что астрологи не уточняют, какие это будут знаки Зодиака. А, с другой стороны, не всё ли равно. Львы ведь любят перемены. И их в предстоящем году у нас будет достаточно. Главное -- гриву не потерять.

Если верить астрологам, Девы (24 августа - 22 сентября) в уходящем году где-то слегка накосячили (каждый чувствует, где именно), и в новом займутся исправлением ошибок. У них это получится, и они к следующему декабрю вздохнут с облегчением. Но для этого придется больше потрудиться на рабочем месте, помириться, если были в ссоре, с кем-то из партнеров, коллег или родных. И станет настолько хорошо, что появятся шансы кому для продвижения по службе, кому для рывка в бизнесе. И всем Девам повезет в любви. Одно важное условие: никого не слушайте, а полагайтесь на собственную интуицию!

Весы (23 сентября - 22 октября) откроют в себе качества, о которых раньше и не догадывались. В работе проявятся новые способности, проснется какой-то талант, который станет Вашим хобби. Важно при этом не бояться рисковать. Это не те риски, которые способны серьёзно повлиять на судьбу. Вместе с тем, звезды предупреждают, что не стоит хвататься за все сразу. Используя новые возможности, надо постепенно идти к цели. И тогда везде будет порядок: и на работе, и на банковской карточке, и дома, и в любви. И, что самое важное, – в голове.

Глобальные перемены ожидают Скорпионов (23 октября - 21 ноября). Стоп, не паникуйте сразу! Если Вы любите стабильность, никакие звезды не заставят Вас свернуть с избранного пути. Они лишь говорят о позитивных переменах, которые могут произойти в жизни Скорпионов. Вы же не против изменений к лучшему, правда? А речь в гороскопах идет о новом в работе, учебе, в отношениях с близкими и коллегами. Такая вот благостная получается картина. Всё это может оказаться реальностью при одном условии: не совершать необдуманных действий. В следующем году старайтесь взвешивать свои поступки и решения. Вы ведь это умеете.

Стрельцы (22 ноября - 21 декабря) сразу, как только очнутся после веселых новогодних праздников, морально почувствуют себя неважно. Звезды считают, что из-за финансовых проблем. Но Стрельцы оптимисты по натуре, не будут долго унывать. И уже к весне жизнерадостное настроение восстановится, появятся новые планы по участию в общенародном труде и строительству фундамента личной жизни. Одно и другое у Вас будет хорошо получаться, что принесет всем удовлетворение: начальству -- на работе, родным – дома, любимому (любимой) – в постели. Ну и самому (самой), конечно. Только пожелание от звезд: приучите себя анализировать то, что сделано. Так Вам будет легче справляться с трудностями.

Козерог (22 декабря - 20 января). У этих, как всегда, жизнь разложена по полочкам. И грядущий год не исключение. В плане работы, семьи, здоровья, денег у Козерогов все в порядке. А если Вы не будете игнорировать появляющиеся новые возможности, жизнь станет еще лучше. Вы поймаете удачу. Только не забывайте, ради Бога, об отдыхе и здоровом образе жизни. Хотя, впрочем, это важно для всех, не только для Козерогов.

Водолеям (21 января - 19 февраля) некоторые из астрологов обещают непростой год. И все из-за их, якобы, эгоистичного характера. Чтобы это положение исправить, Водолеям советуют более терпимо относиться к чужим чувствам, не отмахиваться от чужих проблем. Вас считают людьми умными и предприимчивыми. Здесь Вам звезды светят ярче. Они пророчат много толковых идей, успехи на работе или в бизнесе. Про личную жизнь тоже говорить не забывают. Не волнуйтесь, и здесь все ОК.

Кому особенно повезет, так это Рыбам (20 февраля - 20 марта). Астрологи такого понаписали, что аж верится с трудом. Смотрите! На работе – карьерный рост прямо до кресла начальника. В творчестве – успех и всеобщее признание. Идеальные отношения в семье. Одинокая Рыба обязательно встретит своего «карасика». Наступает удачный год для курильщиков, чтобы бросить курить, алкоголикам – пить, наркоманам – нюхать или колоться. Все бы эти пророчества небесных светил да в реальную жизнь! Но любой человек запрограммирован надеяться на лучшее. Так давайте жить надеждой, что всё хорошее сбудется!

Ваш В.Д.