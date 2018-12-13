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Салют в новогоднюю ночь-2019 в Минске. Во сколько и где смотреть

13 декабря 2018 11:49
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Новости Беларуси. Праздничный салют в новогоднюю ночь в столице Беларуси можно будет посмотреть на трёх площадках.  

Самое яркое представление пройдёт возле Дворца спорта. Фейерверк стартует в полвторого ночи и будет продолжаться 11 минут. Также перед людьми развернётся лазерное шоу под уникальный музыкальный аккомпанемент.  

Также салют можно будет увидеть возле Ледового дворца спорта (в полвторого ночи) и в парке Уго Чавеса (в два ночи).  

Напомним, что на праздничные площадки лучше приходить заранее, чтобы не торопясь пройти контрольно-пропускные пункты. Алкоголь с собой брать запрещено, но его можно будет приобрести в торговых павильонах на ярмарках.  

2019 год пройдёт под знаком Жёлтого Кабана.  

О том, как выглядеть неотразимо и очень актуально в Новый год, можно узнать здесь.  

# Новый год # общество

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