Астрологи о вступлении в брак: кому не тянуть, а кому – поторопиться?

Многим гороскопы обещают приятные знакомства в предстоящем 2019 году. Не меньшему числу людей сообщается, что при желании они смогут перевести отношения на следующий этап, то есть вступить в брак. Но вот вопрос: пора ли? Вдруг человек ещё слишком юн в свои 50? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы решили узнать у астрологов, что насчёт создания семьи говорят звёзды.

Овны.

Представителям первого знака Зодиака гороскоп советуют не вступать в брак до 25 лет. Бытует мнение, что Овны – нетерпеливый народ. Часто спешат куда-то и быстро принимают решения, чтобы сделать жизнь веселей. Они как раз из тех, кто здесь и сейчас. Это отношение к жизни влияет и на скорость вступления в брак. Встречается Овен с потенциальным женихом/невестой 3 месяца, и у него уже начинают возникать вопросики: чего это мы тянем? Пора бы уже. Тут гороскоп рекомендует: торопись медленно. Взвешивать и оценивать это удел Весов, но Овнам тоже не помешает оценить риски и задать себе простой вопрос: а оно мне надо?

Тельцы.

Второй знак Зодиака предпочитает стабильность и неспешность. Тельцы верят, что одного партнёра на одну жизнь вполне достаточно. В то же время представители этого знака Зодиака не останавливаются на первом встречном человеке, который вроде бы подходит. Они готовы долго и упорно искать партнёра, меняя потенциальных избранников/избранниц хоть еженедельно. Когда выбор сделан, могут также долго и упорно тянуть с официальным оформлением отношений. Гороскоп советует всё же слишком не затягивать и этак к 30 уже делать/принимать предложение.

Близнецы.

Третий знак Зодиака не любит скучать, поэтому если их избранником оказался человек, у которого есть только одно хобби, то вариантов развития событий много, но назовём стандартные два: разрыв отношений или уход в себя. Во втором случае Близнецы погружаются в работу и творчество. Дело ещё в том, что интересы представителей данного знака Зодиака изменчивы, поэтому через несколько лет им может стать скучно с человеком, которого они боготворят сейчас. В итоге гороскоп говорит следующее: можно вступать в брак рано, но высока вероятность развода, а можно узаконить отношения после 36 лет, тогда, скорее всего, семья сохранится.

Раки.

Ходят слухи, что четвёртый знак Зодиака любит рано вступать в брак. Гороскоп отвечает – действуйте! Хоть в 23 года. Да, это не 18-20, но звёзды вообще сложно истолковать, так что если готовы в 18 – выбор за вами. Иногда возникает иная ситуация, когда Раки слишком привязаны к родительскому дому. В этом случае убедить представителей данного знака Зодиака переехать с целью создания собственного гнёздышка может быть сложновато. Однако астрологи неумолимы и утверждают, что сделать это надо, рано или поздно. Кроме того, ничто и никто не будет мешать Ракам наведываться к родителям и другим родственникам хоть ежедневно.

Львы.

Согласно некоторым источникам, представители пятого знака Зодиака любят лесть. Подарки они тоже любят. Если партнёр это понимает, то он легко сможет убедить Львов узаконить отношения. Кроме того, представители данного знака Зодиака зарекомендовали себя надёжными супругами, которые готовы прожить с избранником всю свою жизнь. Сложность в том, что тяжеловато соответствовать требованиям Львов. В итоге получается, что пока партнёр научится следить за своим внешним видом, обзаведётся квартирой и сможет дарить шикарные подарки, уже подкрадывается средний возраст. Частенько Львы вступают в брак к годам 38-41.

Девы.

Имеются сведения, что представители шестого знака Зодиака любят уходить в работу с головой и посвящать свою жизнь карьере. Поэтому гороскоп рекомендует быстренько вступить в брак, скажем, в 21-24 года, чтобы потом не отвлекаться. Кроме того, астрологи уверяют, что уже в столь юные годы Девам попадётся достойный кандидат. Однако если очень хочется немного пожить для себя и работы, вторая отличная возможность для узаконивания отношений – 27-29 лет.

Гороскоп на старость: какими мы будем?

Весы.

Представителей седьмого знака Зодиака гороскоп подозревает в легкомысленности. Мол, Весы торопятся вступить в брак в 19-22, а то и раньше. Хотя, казалось бы, именно этому знаку Зодиака по роду службы положено не торопиться, взвешивать и анализировать. Астрологи считают, что если Весы узаконят отношения в молодые годы, то развод неизбежен. В то же время гороскоп утверждает, что счастливым может стать второй или третий брак.

Скорпионы.

Восьмой знак Зодиака в чём-то похож на Близнецов. Скорпионы могут долгое время получать удовольствие от отношений, а затем резко утратить всякий интерес к партнёру. Согласно гороскопу, дело тут в доверии. Сначала можно и без него, но если доверие не появляется спустя длительное время, то о каких отношениях может идти речь? Итог – ряд краткосрочных браков. Чтобы такого не произошло, лучше немного продлить конфетно-букетный период, а потом уже принимать решение. Астрологи заверяют, что Скорпионы могут в любом возрасте построить здоровые отношения. Так что если уверены в партнёре – дерзайте, не уверены – остановитесь и подумайте.

Стрельцы.

Девятый знак Зодиака считается одним из самых свободолюбивых. В отличие от Весов, которые хотят успеть до 30, а то и до 20, Стрельцы могут тянуть до 35 лет и дольше, ведь это большая ответственность. Зато после 35 представители данного знака Зодиака могут полностью посвятить себя семье. С другой стороны, если Стрельцу повезло встретить единомышленника, то вступление в брак может произойти гораздо раньше.

Козероги.

Астрологи говорят, что представители десятого знака Зодиака часто узаконивают отношения до 25 лет и не затягивают с созданием детишек. Козероги легко взваливают на себя груз ответственности и умеют планировать своё время. Для данного знака важно, чтобы окружающие восхищались их семьёй. Козероги стараются привнести в дом комфорт и преданны своей семье. Одна из причин раннего брака в том, чтобы создать себе надёжный фундамент для подъёма по карьерной лестнице. Однако если Козероги погрузятся в работу раньше, чем успеют найти партнёра и узаконить отношения, то брак может откладываться едва ли не до пенсии.

Водолеи.

У представителей одиннадцатого знака Зодиака возраст вступления в брак сильно зависит от окружения. Если у Водолеев хорошие родители и верные друзья, которые могут оказать поддержку в сложной жизненной ситуации, то они могут и вовсе обойтись без создания собственной семьи. Представители данного знака Зодиака не любят сковывать себя отношениями, они желают посвятить себя более высоким целям. Кроме того, по сведениям гороскопа, заниженной самооценкой Водолеи не страдают и ставят свои интересы выше всего остального. Поэтому они узаконивают отношения не раньше 40. С другой стороны, если в родительской семье поддержки нет и с друзьями не сложилось, Водолеи могут вступить в брак гораздо раньше, чтобы было на кого положиться.

Рыбы.

Гороскоп утверждает, что представители двенадцатого знака Зодиака обладают огромным внутренним миром. Настолько огромным, что внешний мир может казаться не столь привлекательным. Тогда Рыбы частенько «зависают в астрале», пока их партнёр увлечённо рассказывает про «Warhammer». И всё заканчивается вопросом: «Ты меня слушаешь?». Астрологи советуют искать такого же мечтателя, чтобы в семейной жизни не было упрёков в духе «ты совсем не замечаешь меня и детей!». Астрологи добавляют, что Рыбам лучше вступать в брак до 27 лет, пока разум не начал доминировать над интуицией, которая поможет сделать верный выбор.

Напоследок стоит отметить, что звёзды, существующие миллионы и миллиарды лет, весьма неторопливы. И если люди правильно интерпретируют их послание, то звёзды рекомендуют всем знакам Зодиака ждать хотя бы до 29-30 лет, чтобы личность человека полностью сформировалась.

Что касается самих людей, то они более нетерпеливы. Врачи, например, рекомендуют рожать первого ребёнка в 20-28 лет.