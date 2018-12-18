Каким будет жёлтый кабан для Вас: астрологический прогноз на 2019 год

До Нового года осталось чуть больше половины месяца. Что ждёт нас в 2019 году? Предсказать это невозможно, но астрологи могут дать несколько советов, ориентируясь на небесные тела.

Овны

В предстоящем году представителям этого знака лучше не вступать в открытые конфронтации и избегать скандалов. С другой стороны, может возникнуть необходимость проявить волю, чтобы подняться по карьерной лестнице. К некоторым Овнам судьба будет более благосклонной, их жизнь сама по себе изменится в лучшую сторону. И, конечно, важно выбрать цель и двигаться к ней.

Тельцы

Для рождённых под знаком Тельца 2019 год приготовил массу неожиданностей. Хотя представителей этого знака ожидает удача во многих начинаниях, им также придётся столкнуться с различными сложностями. Рекомендуется сохранять дружеские отношения с окружающими, тогда неурядиц будет меньше. В предстоящем году Тельцам важно контролировать себя и быть трудолюбивыми, тогда и с личной жизнью, и с финансами всё будет нормально.

Близнецы

У Близнецов в 2019 году намечается масса серьёзных изменений, а начало года может выбить из колеи. Рекомендуется попробовать взглянуть на ситуацию под другим углом: это сложности, преодолев которые вы станете лучше. Когда давление обстоятельств спадёт, Близнецы смогут почувствовать положительные изменения в делах, финансах, любви и здоровье. Свободные представители этого знака могут встретиться со своей второй половинкой.

Раки

Ракам придётся проявить выдержку, чтобы не отказаться от поставленных ранее задач. У представителей этого знака появятся новые интересные проекты, поэтому будет тяжело сконцентрироваться на развитии предыдущих идей. Рекомендуется выбрать из всех этих задач по-настоящему важные и взяться за них всерьёз. В первой половине года ситуация может осложниться домашним недопониманием. Также, согласно гороскопу, Раки излишне упрямы, но если они будут несколько мягче, то личная жизнь у них наладится.

Львы

Львам гороскоп советует быть смелыми в идеях, упорными в работе и сдержанными в обсуждениях. Более того, хорошей мыслью может быть желание воспользоваться поговоркой «Не говори с подружкой, а поделись с подушкой». В предстоящем году коллеги могут позаимствовать ваши идеи ради своих целей, что лично вам может принести вред или испортить настроение. Если же Львы не станут болтать лишнего, то к концу года будут наслаждаться плодами своих трудов. В 2019 году представители этого знака могут браться за смелые и дерзкие проекты, только желательно не привлекать к ним сомнительных людей.

Девы

Девам гороскоп разрешает в 2019 году побыть эгоистичными. Год благоволит рациональным представителям данного знака Зодиака и будет помогать воплощать оригинальные идеи в жизнь. Рекомендуется использовать возможность, чтобы осуществить свои планы, а не решать проблемы других людей. Отмечается, что партнёр Дев поймёт желания своей половинки и окажет поддержку. Если же у представителя этого знака Зодиака нет пары, то в предстоящем году произойдёт множество встреч, одна из которых может закончиться чем-то большим, нежели простым приятным общением.

Весы

Как и многим другим знакам, гороскоп рекомендует Весам быть упорнее в достижении поставленных задач. В 2019 году есть отличная возможность проанализировать сделанные ранее ошибки, чтобы больше их не повторять. Также советуется поработать над критичными чертами характера и научиться спокойно относиться к трудностям. Последовавшие этим советам смогут заметить счастливые перемены уже к середине года. Весы способны стать увереннее, а их партнёры проявят заботу. Не состоящие в отношениях представители данного знака Зодиака смогут обратить на себя внимание потенциальных вторых половинок.

Скорпионы

Скорпионов в 2019 году ожидают перемены. Всё бы ничего, но их резкость может запутать представителей данного знака Зодиака. С другой стороны, если не проявлять чрезмерного консерватизма, отказываясь принимать любые изменения, то нервных потрясений не предвидится. Однако если старательно пытаться сохранить всё так, как было, то может начаться хаос, который создаст массу мелких неурядиц. В общем, гороскоп советует в 2019 году быть открытым к изменениям, тогда всё будет хорошо.

Стрельцы

В случае Стрельцов на грядущий год окажет важное влияние уходящий. Если в 2018 году Стрельцы были безынициативны и большую его часть провели между работой и диваном, то 2019 год пройдёт аналогично, поскольку сложно будет вызвать у себя желание чем-то заняться. Если в 2018 году представители данного знака Зодиака упорно шли к своим целям, то 2019 год обещает быть удачным для деловых и материальных достижений. Что касается личной жизни, то у семейных людей всё должно быть гладко, а у свободных будет масса ярких эмоций, однако повстречать в предстоящем году вторую половинку вряд ли удастся.

Козероги

Гороскоп прогнозирует Козерогам материальное благополучие в 2019 году, если они захотят пожить на полную катушку. Предстоящий год может быть вполне удачным, однако многое зависит от самих Козерогов. Им будет сложно принимать решения, что может негативно сказаться на отношениях с возлюбленными. Свободным Козерогам в 2019 году не стоит зацикливаться на отношениях, лучше как следует отдохнуть и хорошенько поработать.

Водолеи

В предстоящем году у Водолеев будет велик соблазн бросить начатое, если оно не приносит результатов. Однако трудолюбивые и целеустремлённые представители данного знака Зодиака смогут довести дело до конца, что приведёт к успеху. Тем, кто хочет подняться по карьерной лестнице, гороскоп даёт совет: работать хорошо, не стараясь что-то доказать начальству. Спокойная работа и хороший результат убедят начальника, что Водолей достоин новой должности. Также следует помнить о близких и уделять им внимание, даже если вы очень заняты.

Рыбы

В начале 2019 года Рыбам важно быть внимательными в деловой сфере. Чтобы спокойно отдохнуть в будущем, придётся потрудиться в настоящем. Могут быть и приятные моменты, например, повышение. Семейным людям гороскоп рекомендует поговорить со своим партнёром по душам, чтобы избежать конфликтов на почве отсутствия взаимопонимания. К середине года ситуация наладится. Свободные Рыбы могут отправиться в плавание по отношениям, но серьёзных романов до середины лета не предвидится.