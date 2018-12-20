В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин

Закружить в праздничном вальсе под бой курантов и стать главной героиней новогоднего торжества. Трогательной, соблазнительной, нежной – нарядный «лукбук» аксессуаров от «Марко» подскажет, какой будете Вы в эту магическую ночь.

Эффектные туфли и сумочка определенно превратят Вас в королеву бала. Дороговизну и фешенебельность облику придаст нежная колористика в сочетании с золотом. Ненавязчивая цепочка на тонкой ножке гарантирует внимание. Что носить этой зимой? Самая актуальная обувь сезона от «Марко»

Прикуют взгляды своей самодостаточностью и интенсивные глубокие оттенки.

Неповторимые и беспроигрышные лодочки black уравновесят комплект на грани вычурности.

Юлия Канцевич, художник-модельер холдинга «Марко»:

В нашей коллекции представлены модели на разных каблуках: от низкого изящного модного в этом сезоне и что самое важное комфортного, до высокой традиционной шпильки.

Лаковые текстуры и блестящие напыления оставляют шлейф кокетливости и экстравагантности, а бархатные туфельки воспевают образ сказочной принцессы. Созданы для выходов в свет и миниатюрные сумочки и клатчи «Марко», облаченные в растительные, анималистичные и даже стилизованные под парчу принты.

Юлия Канцевич:

Несомненным трендом этого сезона является материал имитирующий алмазное напыление. В данной модели этот материал представлен еще и в виде градиента. Прекрасным дополнением к данной сумочке станут туфли-лодочки, выполненные из этого же материала.

Что позволит переиграть даже самый повседневный образ? Меха! «Марко» предлагает смело отправляться на корпоратив, буквально выпорхнув из-за рабочего стола.

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:

Это может быть маленькое меховое изделие из норки типа болеро, либо воротничок, но с анималистичным принтом.

Вы можете надеть меховые сережки, меховые варежки, либо взять меховую сумку и вы будете неповторимы. Главное, чтобы было хорошее настроение.