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В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин

20 декабря 2018 09:04
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Закружить в праздничном вальсе под бой курантов и стать главной героиней новогоднего торжества. Трогательной, соблазнительной, нежной – нарядный «лукбук» аксессуаров от «Марко» подскажет, какой будете Вы в эту магическую ночь.   

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-1

Эффектные туфли и сумочка определенно превратят Вас в королеву бала. Дороговизну и фешенебельность облику придаст нежная колористика в сочетании с золотом. Ненавязчивая цепочка на тонкой ножке гарантирует внимание.   

Что носить этой зимой? Самая актуальная обувь сезона от «Марко»    

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-4

Прикуют взгляды своей самодостаточностью и интенсивные глубокие оттенки.    

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-7

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-9

Неповторимые и беспроигрышные лодочки black уравновесят комплект на грани вычурности.   

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-12

Юлия Канцевич, художник-модельер холдинга «Марко»:
В нашей коллекции представлены модели на разных каблуках: от низкого изящного модного в этом сезоне и что самое важное комфортного, до высокой традиционной шпильки.   

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-15

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-17

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-19

Лаковые текстуры и блестящие напыления оставляют шлейф кокетливости и экстравагантности, а бархатные туфельки воспевают образ сказочной принцессы. Созданы для выходов в свет и миниатюрные сумочки и клатчи «Марко», облаченные в растительные, анималистичные и даже стилизованные под парчу принты.    

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-22

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-24

Юлия Канцевич:   
Несомненным трендом этого сезона является материал имитирующий алмазное напыление. В данной модели этот материал представлен еще и в виде градиента. Прекрасным дополнением к данной сумочке станут туфли-лодочки, выполненные из этого же материала.   

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-27

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-29

Что позволит переиграть даже самый повседневный образ? Меха! «Марко» предлагает смело отправляться на корпоратив, буквально выпорхнув из-за рабочего стола.    

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-32

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:
Это может быть маленькое меховое изделие из норки типа болеро, либо воротничок, но с анималистичным принтом.   

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-35

Вы можете надеть меховые сережки, меховые варежки, либо взять меховую сумку и вы будете неповторимы. Главное, чтобы было хорошее настроение.      

В чём встречать Новый год-2019? Показываем модные образы для женщин-38

*На правах рекламы 

# Реклама # общество # Юлия Канцевич # Татьяна Ефремова # Фотофакт # Мода

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