Вера Брежнева и Константин Меладзе рассказали, что готовят на Новый год
Новости России. В Беларуси уже стартовал показ фильма «Ёлки Последние». Однако в России зрители смогут оценить завершающую часть комедии только на следующей неделе.
«Я-то знаю правду. Ёлки «Последние»», – пошутил Ургант в своём шоу.
Так начал Иван подготовку зрителей к появлению в «Вечернем Урганте» Константина Меладзе и Веры Брежневой, которая не только сыграла одну из ролей в «Ёлках», но и спела в нём песню «Любите друг друга».
«Ёлки последние». Рассказываем, как снимали и чем всё закончится
Внимание сразу привлекло розовое платье, в котором пришла Вера. Оно наводит на мысль о подарочной ленте. И, вероятно, намекает на то, что подарком является Брежнева.
«После 10ти дней болезни это платье-праздник подарило мне настроение», – написала певица в Instagram.
Фото: instagram.com/ververa
Позже подписчики оценили платье в комментариях.
«Прекрасная Вера в прекрасном платье»,
«Женщина всегда должна быть в красивом платье. Браво, Вера!»,
«Без Веры этот наряд был бы так себе. Ну, на троечку. Всё дело в том на кого оно надето. Восхитительно!»,
«Одно из самых фееричных платьев, которые я видела. Это радость».
В конце программы Вера исполнила песню, которая будет звучать в «Ёлках». Стоит упомянуть, что автором композиции является Меладзе.
На неделе режиссёр и сценарист Жора Крыжовников в эксклюзивном интервью СТВ рассказал, что «Ёлки Последние» на его взгляд одна из лучших частей альманаха и заверил: «Ёлки» на самом деле заканчиваются. «Надо уметь вовремя остановиться» (читать далее).
Фото: instagram.com/meladzemusic
Кстати, в разговоре с Ургантом Брежнева рассказала с чем у неё ассоциируется празднование Нового года. В целом, это стандартный набор: салат «Оливье», шампанское, хачапури, мандарины и сациви.
О своих новогодних предпочтениях недавно сообщила Дарья Домрачева. Знаменитая биатлонистка не только похвасталась праздничной норвежской выпечкой, но и поделилась рецептом.
«Мы получили огромное удовольствие от их приготовления» (здесь подробнее).