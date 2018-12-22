Вера Брежнева и Константин Меладзе рассказали, что готовят на Новый год

Новости России. В Беларуси уже стартовал показ фильма «Ёлки Последние». Однако в России зрители смогут оценить завершающую часть комедии только на следующей неделе.

«Я-то знаю правду. Ёлки «Последние»», – пошутил Ургант в своём шоу.

Так начал Иван подготовку зрителей к появлению в «Вечернем Урганте» Константина Меладзе и Веры Брежневой, которая не только сыграла одну из ролей в «Ёлках», но и спела в нём песню «Любите друг друга».

«Ёлки последние». Рассказываем, как снимали и чем всё закончится

Внимание сразу привлекло розовое платье, в котором пришла Вера. Оно наводит на мысль о подарочной ленте. И, вероятно, намекает на то, что подарком является Брежнева.

«После 10ти дней болезни это платье-праздник подарило мне настроение», – написала певица в Instagram.