Они выжили в огне. Как себя чувствуют пчёлы Собора Парижской Богоматери через год после пожара

По словам пчеловода, здоровье обитателей улей, уцелевших после катастрофического пожара в Парижском соборе, в полном порядке. Сейчас свежее зимнее утро, и территория вокруг Нотр-Дама ограждена еще с прошлого апреля, когда пожар опустошил собор. Однако те, кто имел доступ в эту область, особенно те, у кого острый взгляд, смогли заметить небольшое движение высоко к югу от пораженного и почерневшего строения. Пчелы Нотр-Дама, чьё спасение из пекла казалось чудом, в полном порядке и берегут свои силы. Более того, они готовы производить мед этим летом, так же, как они это делали с тех пор, как поселились на крыше ризницы в 2013 году. По словам их пчеловода, спустя почти 10 месяцев после пожара в Парижском соборе, три колонии абсолютно здоровы. Сибилла Мулен, которая ухаживает за ульями, навестила их впервые за полгода, а после поговорила с the Guardian. Доступ на площадку ограничен из-за того, что сильно поврежденное каменное сооружение 13-го века все еще ненадёжно. Также представляет опасность пыль, которая образовалось из-за сгоревших свинцовых частей крыши. «Какая потеря, нет слов». Мировое сообщество скорбит из-за утраты собора Парижской Богоматери

Фото: instagram.com/beeopic

Мулен пришлось пройти курс по безопасности и охране здоровья, чтобы возобновить посещения медоносных пчел. Она сообщила, что 30 – 45 тысяч насекомых, обитающих в трех ульях, в полном порядке. «С ними совсем ничего не случилось. Поведение колоний совершенно нормальное», – говорит она. – Они не очень активны в это время года, но так и должно быть. По всей видимости, они в порядке». Когда в прошлом году огонь ворвался в собор, многие люди боялись, что пчелы, число которых может насчитываться до 50 тысяч в одной колонии, погибли. Компания Мулен – Beepic – получила поддержку от доброжелателей со всего мира, которые были тронуты сообщениями о том, что насекомые не бросили своих маток перед лицом опасности, наелись меда и притаились, чтобы защитить колонии. Пламя разрушило знаменитую конструкцию крыши собора, но не затронуло ульи. Мулен волновалась, что жар мог нанести им вред, учитывая их расположение на крыше ризницы на южной стороне собора и приблизительно 30 метрами ниже главной крыши. Еще одно беспокойство было в том, что пожарные, приоритет которых заключался в борьбе с огнем, могли потревожить ульи в отчаянных попытках потушить огонь. «Конечно, в первую очередь я думала о самом соборе. Только потом о пчёлах. Я смотрела телевизионные кадры пожара, но подписи внизу всегда скрывали крышу ризницы, которая находится под главной крышей, из-за чего я не могла видеть, затронул ли огонь ульи», – сказала Мулен. Видеосъемка с беспилотников после пожара показала, что ульи не повреждены, но потребовалось несколько недель поисковых работ, чтобы установить, выдержали ли колонии близость к температурам, которые, по оценкам, достигали 800°C. «Надежда есть. Три улья все еще на месте... и явно не тронуты», – написал в Twitter глава Beeopic Николя Жант через несколько часов после того, как огонь был потушен. «Что касается жильцов… остается загадкой. Все те дым, жар и вода. Как только мы получим доступ к площадке, что может занять некоторое время, нужно будет проверить, живы ли еще наши храбрые пчелы», – добавил он. Герой Парижа. Он спас Терновый венец из горящего Нотр-Дама и помогал людям во время теракта в 2015 году Двумя днями позднее Géant объявил: «Наши пчелы в соборе Нотр-Дам-де-Пари все еще живы». Мулен говорит, что пчеловодам нужно было собрать воедино все зацепки из видеоматериалов о соборе.

Фото: instagram.com/beeopic

«Мы изучили спутниковые снимки и увидели, что ульи не повреждены и не опрокинуты, а под ними нет луж воска. Поскольку воск плавится при температуре около 70°С, мы знали, что они не пострадали от жара. Мы не беспокоились о дыме, поскольку его используют, чтобы успокоить пчел, поэтому мы знали, что они просто уснут рядом с маткой. Потом люди, занимавшиеся охраной собора, прислали нам несколько видео, на которых видно, как пчелы влетают в ульи и вылетают из них. Мы изучили их поведение и увидели, что они несли шарики с пыльцой на лапках. Это указывало на то, что они накапливали запасы белка для кормления молодых особей. Как только мы узнали, что там есть маленькие пчелы, мы поняли, что матки были в порядке, так как именно пчёлы-матери производят их на свет». Это были хорошие новости, но Мулен не могла быть на 100% уверена в здоровье колоний, пока ей не дали разрешение посетить разрушенный собор в июле, через три месяца после пожара. «Было похоже, что их никак не затронуло. Конечно, вокруг них много вредных веществ, в том числе свинцовая пыль. Однако они не ведут себя, как дети, и не будут облизывать стены или трогать что-либо, кроме цветов. Единственная вещь, которая может быть загрязнена, и с которой они могут вступить в прямой контакт, – это вода, которую они пьют». В июле Мулен собрала 66 кг меда из трех ульев. Образцы из каждого были отправлены в канадские лаборатории для проверки на наличие в них свинца. Beeopic присматривает за ульями и пчелиными колониями. Однако мёд принадлежит владельцам зданий, на крышах которых они размещаются. Это касается мёда, произведенного пчелами на крышах Нотр-Дама, и в 350 других ульях в Париже, за которыми ухаживает компания. Всего насчитывается 700 точек, разбросанных по всему городу, к которым также относятся здание Луи Виттон на Елисейских полях и близлежащий Большой дворец на северном берегу Сены. «850 лет истории в огне»: собор Нотр-Дам удастся восстановить

Фото: instagram.com/beeopic