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Герой Парижа. Он спас Терновый венец из горящего Нотр-Дама и помогал людям во время теракта в 2015 году

17 апреля 2019 10:19
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Новости Франции. Французский священнослужитель стал героем во время пожара в соборе Парижской Богоматери.

По информации Daily Mail, Жан-Марк Фурнье, капеллан Парижской бригады пожарной охраны, устремился напрямую к реликвиям, хранящимся в соборе, чтобы спасти Святые Дары и Терновый венец из пылающего здания.

Герой Парижа. Он спас Терновый венец из горящего Нотр-Дама и помогал людям во время теракта в 2015 году-1

Были опасения, что оба религиозных артефакта будут потеряны, когда пламя охватило средневековое здание, но отец Фурнье позаботился о том, чтобы их доставили в безопасное место.

Свидетель триумфов и трагедий Франции. Весь мир скорбит о сгоревшем соборе Парижской Богоматери (читать далее). 

Редактор французской католической телекомпании Этьен Лорайер сказал, что отец Фурнье «вместе с пожарными пошел в собор Нотр-Дам, чтобы спасти Терновый Венец и Святые Дары».

Это подтвердил источник из службы экстренной помощи, сказав: «Отец Фурнье – абсолютный герой».

«Он вообще не показывал страха, когда направился прямо к реликвиям внутри Собора и убедился, что они в безопасности. Он имеет дело с жизнью и смертью каждый день и не проявил страха в этот раз».

Пламя вспыхнуло в средневековом памятнике всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже 15 апреля, в результате пожара шпиль и крыша Нотр-Дама обрушились.

Один из самых ценных предметов собора – Терновый венец. Считается, он был на голове Иисуса Христа, когда он был распят на кресте.

Герой Парижа. Он спас Терновый венец из горящего Нотр-Дама и помогал людям во время теракта в 2015 году-4

Записи о существовании реликвии появляются в 6 веке н. э., когда христиане хранили его в Иерусалиме. Во время крестовых походов в 1238 году латинский император Константинополя передал его королю Людовику IX, чтобы заручиться его поддержкой и попытаться сохранить свою разрушающуюся империю.

Несмотря на то, что сам венец был спасен от огня прошлой ночью, небольшой его фрагмент хранился в шпиле и, считается, что сгорел дотла.

Мэр Парижа Анн Идальго поблагодарила экстренные службы города в Twitter и сообщила, что они сформировали «огромную цепь из людей, чтобы спасти реликвии» Собора.

Вот так собор Парижской Богоматери выглядит сейчас. Последствия пожара в 7 фото (здесь подробнее). 

Среди других спасенных драгоценных артефактов была туника Святого Людовика, датируемая 13 веком.

Герой Парижа. Он спас Терновый венец из горящего Нотр-Дама и помогал людям во время теракта в 2015 году-7

Это не первый подвиг отца Фурнье. Четыре года назад он также утешал раненых после самого страшного теракта в Париже в этом столетии, когда в 2015 году 89 человек были убиты на концерте рок-группы Eagles of Death Metal. 

Отец Фурнье направился в музыкальный зал «Батаклан» в Париже 13 ноября 2015 года, где нападавшие убили 89 человек.

Скромный священник молился за умерших и утешал тех, кто был ранен или потерял близких.

«Я совершил коллективное отпущение грехов, что разрешает мне делать католическая церковь», – сказал тогда отец Фурнье. 

Отец Фурнье, которому за пятьдесят, начал свою карьеру католическим священником в Германии, а затем переехал в департамент Сарта во Франции.

Он присоединился к епархии вооруженных сил в 2004 году, проработав семь лет с армией по всему миру.

В свое время, будучи армейским капелланом, отец Фурнье пережил засаду в Афганистане, в которой были убиты 10 солдат.

Отец Фурнье сказал: «Во время моей первой поездки в Афганистан меня охватил страх – все, что я видел, могло быть потенциально опасным, как мы узнали во время учебных курсов». 

# Пожар # отец Фурнье # Фотофакт

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