Герой Парижа. Он спас Терновый венец из горящего Нотр-Дама и помогал людям во время теракта в 2015 году

По информации Daily Mail, Жан-Марк Фурнье, капеллан Парижской бригады пожарной охраны, устремился напрямую к реликвиям, хранящимся в соборе, чтобы спасти Святые Дары и Терновый венец из пылающего здания.

Новости Франции. Французский священнослужитель стал героем во время пожара в соборе Парижской Богоматери.

Были опасения, что оба религиозных артефакта будут потеряны, когда пламя охватило средневековое здание, но отец Фурнье позаботился о том, чтобы их доставили в безопасное место.

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Редактор французской католической телекомпании Этьен Лорайер сказал, что отец Фурнье «вместе с пожарными пошел в собор Нотр-Дам, чтобы спасти Терновый Венец и Святые Дары».

Это подтвердил источник из службы экстренной помощи, сказав: «Отец Фурнье – абсолютный герой».

«Он вообще не показывал страха, когда направился прямо к реликвиям внутри Собора и убедился, что они в безопасности. Он имеет дело с жизнью и смертью каждый день и не проявил страха в этот раз».

Пламя вспыхнуло в средневековом памятнике всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже 15 апреля, в результате пожара шпиль и крыша Нотр-Дама обрушились.

Один из самых ценных предметов собора – Терновый венец. Считается, он был на голове Иисуса Христа, когда он был распят на кресте.