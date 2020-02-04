За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров
Какими люди привыкли воспринимать актёров? Всегда красивыми, весёлыми, бодрыми. Ведь артисты являются воплощениями экранных образов, поэтому на них в определённой степени распространяются и черты их персонажей.
А как выглядят актёры в неформальной обстановке – в компании с друзьями или дома? Если говорить о современных звёздах, то узнать это несложно, ведь они сами делятся своими снимками в соцсетях.
С другой стороны, найти фотографии актёров прошлого века за пределами съёмочной площадки или мест светских мероприятий не так-то просто. Впрочем, такие снимки есть, хотя даже на них артисты получились хорошо. Вероятно, неудачные фотографии даже проявляли с плёнок.
Андрей Миронов
Фото: instagram.com/kino.cccp
Валентина Малявина и Александр Збруев
Фото: instagram.com/kino.cccp
Лариса Удовиченко с дочерью Марией
Фото: instagram.com/kino.cccp
Фото: instagram.com/kino.cccp
Александр Абдулов и Татьяна Пельтцер
Фото: instagram.com/kino.cccp
Фаина Раневская и Марина Неёлова
Фото: instagram.com/kino.cccp
Любовь Полищук с сыном Алексеем Макаровым
Фото: instagram.com/kino.cccp
Владимир Высоцкий с сыном Марины Влади – Владимиром
Фото: instagram.com/kino.cccp
Евгений Леонов с женой и сыном
Фото: instagram.com/kino.cccp
А вы видели советских актёров за кадром?
У нас есть подборка таких фотографий – смотрите здесь.