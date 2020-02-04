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За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров

04 февраля 2020 13:57
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Какими люди привыкли воспринимать актёров? Всегда красивыми, весёлыми, бодрыми. Ведь артисты являются воплощениями экранных образов, поэтому на них в определённой степени распространяются и черты их персонажей. 

А как выглядят актёры в неформальной обстановке – в компании с друзьями или дома? Если говорить о современных звёздах, то узнать это несложно, ведь они сами делятся своими снимками в соцсетях. 

С другой стороны, найти фотографии актёров прошлого века за пределами съёмочной площадки или мест светских мероприятий не так-то просто. Впрочем, такие снимки есть, хотя даже на них артисты получились хорошо. Вероятно, неудачные фотографии даже проявляли с плёнок. 

Андрей Миронов 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров -1

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Валентина Малявина и Александр Збруев 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров -4

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Лариса Удовиченко с дочерью Марией 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров -7

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Юрий Торсуев и Владимир Торсуев 

Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника» 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров -10

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Александр Абдулов и Татьяна Пельтцер 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров -13

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Фаина Раневская и Марина Неёлова 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров -16

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Любовь Полищук с сыном Алексеем Макаровым 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров -19

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Владимир Высоцкий с сыном Марины Влади – Владимиром 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров -22

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Евгений Леонов с женой и сыном 

За пределами съёмочной площадки. Редкие фото советских культовых актёров -25

Фото: instagram.com/kino.cccp 

А вы видели советских актёров за кадром?

У нас есть подборка таких фотографий – смотрите здесь

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