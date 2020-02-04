Крепостная. Исполнитель роли Алексея Косача рассказал, что происходило за кадром нашумевшего сериала
Продолжается показ украинского сериала «Крепостная». В сериале снимается и минчанин Алексей Яровенко. Он стал гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Интервью актер дал по видеосвязи.
Обрушилась ли лично на вас слава после участия в этой картине?
Алексей Яровенко, актер:
Безусловно, после выхода сериала популярность выросла, меня узнают на улицах, подходят, просят автографы и временами селфи.
Сложно было вжиться в роль?
Алексей Яровенко:
Знаете, я просто старался выполнить задачу режиссера и сделать все, чтобы мой персонаж был интересным и запомнился зрителям.
Фото: instagram.com/jaravienka
Как проходили съемки? Были ли какие-то курьезные случаи на съемочной площадке?
Алексей Яровенко:
Интересные случаи были, потому что съемочный процесс длился 13 месяцев и за это время было всякое – и смешное, и тяжелое. Но один случай я никогда не забуду: когда мы снимали первую встречу Алексея и Катерины – это была ночная смена, осенью, на нас лили воду из пожарного ствола. Мы были в гидрокостюмах, было очень холодно и для того, чтобы это выглядело реалистично, перед каждым дублем нам в лицо выливали по ведру воды.
Фото: instagram.com/jaravienka
В крепостной вы сыграли роль отважного Алексея Косача, который горы готов свернуть ради любви.
Алексей Яровенко:
Мой персонаж ради любви готов пойти на все. Я разделяю его позицию и согласен с ним в этом вопросе.
Фото: instagram.com/katerinakovalchyk
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А сложно ли было сработаться с Катериной Ковальчук, которая сыграла в сериале роль вашей возлюбленной?
Алексей Яровенко:
Работать с Катериной было очень легко, как и со всеми актерами этого сериала. Хочу сказать, что мне очень повезло работать в таком мощном актерском ансамбле.
Скучает ли Алексей по Минску и в каких проектах можно в будущем увидеть актера, смотрите в видеоматериале.