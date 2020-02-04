Крепостная. Исполнитель роли Алексея Косача рассказал, что происходило за кадром нашумевшего сериала

Продолжается показ украинского сериала «Крепостная». В сериале снимается и минчанин Алексей Яровенко. Он стал гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. Интервью актер дал по видеосвязи. Обрушилась ли лично на вас слава после участия в этой картине? Алексей Яровенко, актер:

Безусловно, после выхода сериала популярность выросла, меня узнают на улицах, подходят, просят автографы и временами селфи.

Сложно было вжиться в роль? Алексей Яровенко:

Знаете, я просто старался выполнить задачу режиссера и сделать все, чтобы мой персонаж был интересным и запомнился зрителям.

Фото: instagram.com/jaravienka

Как проходили съемки? Были ли какие-то курьезные случаи на съемочной площадке? Алексей Яровенко:

Интересные случаи были, потому что съемочный процесс длился 13 месяцев и за это время было всякое – и смешное, и тяжелое. Но один случай я никогда не забуду: когда мы снимали первую встречу Алексея и Катерины – это была ночная смена, осенью, на нас лили воду из пожарного ствола. Мы были в гидрокостюмах, было очень холодно и для того, чтобы это выглядело реалистично, перед каждым дублем нам в лицо выливали по ведру воды.

Фото: instagram.com/jaravienka

В крепостной вы сыграли роль отважного Алексея Косача, который горы готов свернуть ради любви. Алексей Яровенко:

Мой персонаж ради любви готов пойти на все. Я разделяю его позицию и согласен с ним в этом вопросе.

Фото: instagram.com/katerinakovalchyk