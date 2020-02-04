Пара наводила порядок в доме, но устроила ещё больший бардак. Голова мужчины оказалась в потолке
Мужчина провалился через пол второго этажа дома и частично оказался на первом. Возлюбленная парня запечатлела момент, как его голова торчит из потолка.
Как сообщает Daily Mail, Эшли Полтер поделилась этой фотографией в одной из групп в Facebook. Вместе со своим партнёром Робертом Макфарлейном женщина занималась ремонтом дома.
Фото: facebook.com/ashleigh.poulter
Когда Эшли протирала пыль на лестнице, она услышала грохот и треск, после чего из потолка появилась голова. По словам Полтер, она потратила много времени, чтобы избавиться от пыли, но после случившегося пришлось начинать заново.
Комментаторы больше были обеспокоены самочувствием Роберта, чем уборкой. Женщина заверила, что с Макфарлейном всё замечательно, и они вместе посмеялись над этим инцидентом.
Фото: facebook.com/ashleigh.poulter
Убедившись, что никто не пострадал, пользователи соцсети посмеялись и поделились аналогичными случаями из своих жизней.
Несколько месяцев назад мы рассказывали другую историю, которая могла бы показаться опасной, но закончилась хорошо. Когда девушка вернулась домой после прогулки с подругой, дверь оказалась заперта.
Несовершеннолетняя попыталась проникнуть внутрь через дымоход и застряла – здесь подробности.