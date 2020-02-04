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Пара наводила порядок в доме, но устроила ещё больший бардак. Голова мужчины оказалась в потолке

04 февраля 2020 11:33
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Мужчина провалился через пол второго этажа дома и частично оказался на первом. Возлюбленная парня запечатлела момент, как его голова торчит из потолка. 

Как сообщает Daily Mail, Эшли Полтер поделилась этой фотографией в одной из групп в Facebook. Вместе со своим партнёром Робертом Макфарлейном женщина занималась ремонтом дома. 

Пара наводила порядок в доме, но устроила ещё больший бардак. Голова мужчины оказалась в потолке -1

Фото: facebook.com/ashleigh.poulter 

Когда Эшли протирала пыль на лестнице, она услышала грохот и треск, после чего из потолка появилась голова. По словам Полтер, она потратила много времени, чтобы избавиться от пыли, но после случившегося пришлось начинать заново. 

Пара наводила порядок в доме, но устроила ещё больший бардак. Голова мужчины оказалась в потолке -4

Комментаторы больше были обеспокоены самочувствием Роберта, чем уборкой. Женщина заверила, что с Макфарлейном всё замечательно, и они вместе посмеялись над этим инцидентом.   

Пара наводила порядок в доме, но устроила ещё больший бардак. Голова мужчины оказалась в потолке -7

Фото: facebook.com/ashleigh.poulter 

Убедившись, что никто не пострадал, пользователи соцсети посмеялись и поделились аналогичными случаями из своих жизней. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали другую историю, которая могла бы показаться опасной, но закончилась хорошо. Когда девушка вернулась домой после прогулки с подругой, дверь оказалась заперта. 

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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