Пара наводила порядок в доме, но устроила ещё больший бардак. Голова мужчины оказалась в потолке

Мужчина провалился через пол второго этажа дома и частично оказался на первом. Возлюбленная парня запечатлела момент, как его голова торчит из потолка.

Как сообщает Daily Mail, Эшли Полтер поделилась этой фотографией в одной из групп в Facebook. Вместе со своим партнёром Робертом Макфарлейном женщина занималась ремонтом дома.