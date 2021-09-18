Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера

Вот и наступила пора дождей, холодов и плохого настроения. Однако есть способ преодолеть осеннюю хандру – это просмотр интересных фильмов и поглощение тонн сладостей и литров чая. Поэтому для поднятия вам настроения мы подготовили список кинокартин, которые точно не заставят вас скучать в холодные вечера.

Фото: pixabay.com

«Остров проклятых» Сюжет этого фильма наполнен тайнами и загадками, секреты которых остаются нераскрытыми даже после просмотра. История здесь пойдёт о двух судебных приставах, которые были отправлены на остров штата Массачусетс для расследования исчезновения одной из пациенток психиатрической больницы. Однако в ходе исследования выясняются подробности, которые переворачивают всё дело с ног на голову. Тайны, загадки, расследования. Как изменились актёры фильма «Остров проклятых» – читайте здесь.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Остров проклятых»

Разгадают ли приставы все загадки? Найдут ли они пропавшую женщину? А может, мужчины не те, за кого себя выдают? На все эти вопросы вы сможете ответить после просмотра фильма.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Остров проклятых»

«Брюс Всемогущий» После эмоционально тяжёлого детектива мы предлагаем вам расслабиться и посмотреть комедию с Джимом Керри.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Брюс Всемогущий»

Фильм рассказывает нам о пессимистичном репортёре Брюсе, который мечтает заполучить роль ведущего теленовостей. Однако мужчине постоянно что-то мешает достичь своей цели. Но судьба решила подарить ему шанс всё исправить. Очень популярная комедия. Как сейчас выглядят герои фильма «Брюс Всемогущий» – смотрите здесь.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Брюс Всемогущий»

Узнать, исполнит ли Брюс свою мечту, и каким титулом он будет награждён, вы сможете после просмотра. «В метре друг от друга» «Прикосновения. Первая форма общения. Безопасность, утешение – всё в лёгком прикосновении пальцев или в касании мягких щёк губами. Оно нас связывает в моменты счастья, утешает, когда нам страшно, радует в моменты страсти. Нам нужны прикосновения любимых так же сильно, как и кислород, чтобы дышать. Но я не понимала важность прикосновений. Его прикосновений. Пока не лишилась его …»

Фото: imdb.com/кадр из фильма «В метре друг от друга»

Именно с этого монолога начинается фильм. И такое решение было выбрано неспроста. В кинокартине идёт рассказ о настоящей любви, смерти, болезни и несправедливости судьбы. Вся история проникнута трогательными моментами, которые заденут сердце любого зрителя. Поэтому запасайтесь печеньками, чаем и приятного просмотра.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «В метре друг от друга»

«Гарри Поттер» Ну какая же осень без истории о мальчике, который в одиннадцать лет попал в школу чародейства и волшебства?

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер»

Приключения Гарри Поттера помогут скрасить дождливые вечера абсолютно каждому. Магия, тайны, соперничество, дружба, любовь, волшебство и загадки скрываются в стенах Хогвартса. Знаете, чьими голосами говорят Гарри Поттер и Тони Старк? Кто дублирует иностранных актёров на русский язык – посмотреть здесь.

Фото: kino-teatr.ru/ кадр из фильма «Гарри Поттер»

Это фильм познакомит вас с магическими веществами, волшебными обычаями, мудрыми профессорами и увлекательной игрой в квиддич. И пусть мы уже никогда не получим письмо, не поймаем ртом мяч, не попробуем местные странные деликатесы и не подарим Добби носок, но мы в любом возрасте и при любых обстоятельствах можем погрузиться в эту сказочную атмосферу и снова пережить все моменты вместе с главными героями.

Фото: kino-teatr.ru/ кадр из фильма «Гарри Поттер»

«День сурка» Вам когда-нибудь приходилось проживать один и тот же день дважды? А вот главному герою Филу Коннорсу второе февраля запомнится надолго. Именно тогда отмечается День сурка, когда зверёк предсказывает время прихода весны.

Фото: kino-teatr.ru/ кадр из фильма «День сурка»

Однако на этот раз веселье затягивается. И мечта о том, чтобы наступил следующий день, – не порыв усталости, а истинное желание разорвать цепочку повторяющихся событий. Но почему так произошло? Чем так сильно провинился вечно недовольный корреспондент Фил? Ответы вы узнаете после просмотра фильма.

Фото: kino-teatr.ru/ кадр из фильма «День сурка»