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Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера

18 сентября 2021 14:50
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Вот и наступила пора дождей, холодов и плохого настроения. Однако есть способ преодолеть осеннюю хандру – это просмотр интересных фильмов и поглощение тонн сладостей и литров чая. Поэтому для поднятия вам настроения мы подготовили список кинокартин, которые точно не заставят вас скучать в холодные вечера.

Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера-1

Фото: pixabay.com

«Остров проклятых»

Сюжет этого фильма наполнен тайнами и загадками, секреты которых остаются нераскрытыми даже после просмотра.

История здесь пойдёт о двух судебных приставах, которые были отправлены на остров штата Массачусетс для расследования исчезновения одной из пациенток психиатрической больницы. Однако в ходе исследования выясняются подробности, которые переворачивают всё дело с ног на голову.

Тайны, загадки, расследования. Как изменились актёры фильма «Остров проклятых» – читайте здесь.

Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера-4

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Остров проклятых»

Разгадают ли приставы все загадки? Найдут ли они пропавшую женщину? А может, мужчины не те, за кого себя выдают? На все эти вопросы вы сможете ответить после просмотра фильма.

Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера-7

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Остров проклятых»

«Брюс Всемогущий»

После эмоционально тяжёлого детектива мы предлагаем вам расслабиться и посмотреть комедию с Джимом Керри. 

Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера-10

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Брюс Всемогущий»

Фильм рассказывает нам о пессимистичном репортёре Брюсе, который мечтает заполучить роль ведущего теленовостей. Однако мужчине постоянно что-то мешает достичь своей цели. Но судьба решила подарить ему шанс всё исправить.

Очень популярная комедия. Как сейчас выглядят герои фильма «Брюс Всемогущий» – смотрите здесь

Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера-13

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Брюс Всемогущий»

Узнать, исполнит ли Брюс свою мечту, и каким титулом он будет награждён, вы сможете после просмотра.

«В метре друг от друга»

«Прикосновения. Первая форма общения. Безопасность, утешение – всё в лёгком прикосновении пальцев или в касании мягких щёк губами. Оно нас связывает в моменты счастья, утешает, когда нам страшно, радует в моменты страсти. Нам нужны прикосновения любимых так же сильно, как и кислород, чтобы дышать. Но я не понимала важность прикосновений. Его прикосновений. Пока не лишилась его …»

Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера-16

Фото: imdb.com/кадр из фильма «В метре друг от друга»

Именно с этого монолога начинается фильм. И такое решение было выбрано неспроста. В кинокартине идёт рассказ о настоящей любви, смерти, болезни и несправедливости судьбы. Вся история проникнута трогательными моментами, которые заденут сердце любого зрителя. Поэтому запасайтесь печеньками, чаем и приятного просмотра.

Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера-19

Фото: imdb.com/кадр из фильма «В метре друг от друга»

«Гарри Поттер»

Ну какая же осень без истории о мальчике, который в одиннадцать лет попал в школу чародейства и волшебства?

Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера-22

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер»

Приключения Гарри Поттера помогут скрасить дождливые вечера абсолютно каждому. Магия, тайны, соперничество, дружба, любовь, волшебство и загадки скрываются в стенах Хогвартса.

Знаете, чьими голосами говорят Гарри Поттер и Тони Старк? Кто дублирует иностранных актёров на русский язык – посмотреть здесь

Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера-25

Фото: kino-teatr.ru/ кадр из фильма «Гарри Поттер»

Это фильм познакомит вас с магическими веществами, волшебными обычаями, мудрыми профессорами и увлекательной игрой в квиддич. И пусть мы уже никогда не получим письмо, не поймаем ртом мяч, не попробуем местные странные деликатесы и не подарим Добби носок, но мы в любом возрасте и при любых обстоятельствах можем погрузиться в эту сказочную атмосферу и снова пережить все моменты вместе с главными героями.

Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера-28

Фото: kino-teatr.ru/ кадр из фильма «Гарри Поттер»

«День сурка»

Вам когда-нибудь приходилось проживать один и тот же день дважды? А вот главному герою Филу Коннорсу второе февраля запомнится надолго. Именно тогда отмечается День сурка, когда зверёк предсказывает время прихода весны.

Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера-31

Фото: kino-teatr.ru/ кадр из фильма «День сурка»

Однако на этот раз веселье затягивается. И мечта о том, чтобы наступил следующий день, – не порыв усталости, а истинное желание разорвать цепочку повторяющихся событий. Но почему так произошло? Чем так сильно провинился вечно недовольный корреспондент Фил? Ответы вы узнаете после просмотра фильма.

Они растопят ваше сердечко. Топ-5 фильмов для просмотра в осенние вечера-34

Фото: kino-teatr.ru/ кадр из фильма «День сурка»

Кстати, недавно мы рассказывали о жизни актёров известной российской комедии. Узнать, как изменились вожатые из фильма «Каникулы строгого режима», вы можете здесь.

# Кино # калейдоскоп # Джим Керри # Фотофакт

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