На сыр заработала. Эта крыса создала популярный трек

Как вы представляете запись нового хита, который потом наберёт миллионные охваты? Историей создания одного популярного трека поделился пользователь TikTok из Нидерландов. Мужчина решил «приобщить к искусству» своего питомца, крысу Мистера Билка.
На создание нового музыкального творения хозяина вдохновил подарок друзей – миниатюрная гармошка. С этим музыкальным инструментом мужчина и решил познакомить Мистера Билка, намазав на края губной гармони мёд. Крыса не отказалась от угощения и, пока слизывала лакомство, издавала мелодию.
Фото: tiktok.com/@spacecaptainz
Данное видео с музыкальным дебютом понравилось пользователям TikTok, и уже через неделю творчество зверька посмотрели около четырёх миллионов раз.Однако хозяин Мистера Билка решил пойти дальше и захотел сделать из своего питомца настоящую звезду.
Фото: tiktok.com/@spacecaptainz
Доработав трек, мужчина выложил новое видео с процессом усовершенствования мелодии. Крыса здесь выполняла самую главную функцию – отдыхала. Благодаря командному духу и профессионализму исполнителя данный трек приобрёл большую популярность.
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