На сыр заработала. Эта крыса создала популярный трек

Как вы представляете запись нового хита, который потом наберёт миллионные охваты? Историей создания одного популярного трека поделился пользователь TikTok из Нидерландов. Мужчина решил «приобщить к искусству» своего питомца, крысу Мистера Билка.

На создание нового музыкального творения хозяина вдохновил подарок друзей – миниатюрная гармошка. С этим музыкальным инструментом мужчина и решил познакомить Мистера Билка, намазав на края губной гармони мёд. Крыса не отказалась от угощения и, пока слизывала лакомство, издавала мелодию.