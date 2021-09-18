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На сыр заработала. Эта крыса создала популярный трек

18 сентября 2021 13:35
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Как вы представляете запись нового хита, который потом наберёт миллионные охваты? Историей создания одного популярного трека поделился пользователь TikTok из Нидерландов. Мужчина решил «приобщить к искусству» своего питомца, крысу Мистера Билка.

На создание нового музыкального творения хозяина вдохновил подарок друзей – миниатюрная гармошка. С этим музыкальным инструментом мужчина и решил познакомить Мистера Билка, намазав на края губной гармони мёд. Крыса не отказалась от угощения и, пока слизывала лакомство, издавала мелодию.

На сыр заработала. Эта крыса создала популярный трек-1

Фото: tiktok.com/@spacecaptainz 

Данное видео с музыкальным дебютом понравилось пользователям TikTok, и уже через неделю творчество зверька посмотрели около четырёх миллионов раз.Однако хозяин Мистера Билка решил пойти дальше и захотел сделать из своего питомца настоящую звезду.

На сыр заработала. Эта крыса создала популярный трек-4

Фото: tiktok.com/@spacecaptainz 

Доработав трек, мужчина выложил новое видео с процессом усовершенствования мелодии. Крыса здесь выполняла самую главную функцию – отдыхала. Благодаря командному духу и профессионализму исполнителя данный трек приобрёл большую популярность.

Однако не только крыса может стать популярной. Коты тоже не промах! Историю о том, как питомец стал звездой свадебной церемонии, вы можете узнать здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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