Тайны, загадки, расследования. Как изменились актёры фильма «Остров проклятых»?
Вот уже больше 10 лет на экранах можно увидеть фильм «Остров проклятых», который завораживает зрителей своей загадочностью и держит напряжение до последней минуты просмотра.
Загадками и тайнами проникнут весь сюжет кинокартины, что позволяет пересматривать фильм несколько раз и замечать всё больше новых деталей. Интересно, а как же изменились актёры за все 11 лет успеха этой завораживающей истории.
Леонардо Ди Каприо
В 14 лет актёр нашёл своего первого агента. С этого момента он начал пробовать себя на съёмках различных рекламных видео. В 1991 году он получил роль в полнометражном фильме «Зубастики 3», и затем его карьера пошла в гору. В 19 лет, после съёмок в «Что гложет Гилберта Грэйпа», актёр впервые был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
Популярность Ди Каприо росла. Он получал главные роли в известных кинокартинах «Титаник», «Поймай меня, если сможешь», «Совокупность лжи». На момент создания «Острова проклятых» актёр был очень известным. К слову, до этого он уже работал с режиссёром Мартином Скорсезе. Это были фильмы «Банды Нью-Йорка», «Авиатор» и «Отступники». Поэтому не было сомнений, что роль Тедди займёт именно Леонардо Ди Каприо.
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Фото: imdb.com / кадр из фильма «Остров проклятых»
После очередного успешного проекта с Мартином Скорзесе актёр стал ещё более популярным. Поучаствовав на съёмках фильма «Выживший», Ди Каприо получает свой долгожданный «Оскар» за главную мужскую роль (2015 год).
В 2018 году стало известно, что актёр начал сотрудничество со Стивеном Спилбергом. Проект, над которым они работают, – биографический фильм о главе США, где Ди Каприо выступит в главной роли.
Марк Руффало
Свою первую роль актёр получил в 48 лет. До этого он долгое время работал барменом. Марк не пропускал ни одного кастинга, однако везде было отказано. За всю историю его попыток получить роль он столкнулся с отрицательными ответами около 800 раз.
Впервые на экранах он появился в 1996 году в фильме «Дантист». После успешного дебюта актёр обрёл популярность. До участия в съёмках фильма «Остров проклятых» Марк успел стать главным героем кинокартин «Можешь рассчитывать на меня», «Апартаменты 12», «Говорящие с ветром», «Последний замок», «Мы здесь больше не живём» и «Слепота».
Фото: imdb.com / кадр из фильма «Остров проклятых»
Сейчас Марк Руффало является одним из самых высокооплачиваемых актёров. С 2015 года он присоединился к американской компании Marvel, где получил роль Брюса Беннера (Халка).
Фото: instagram.com/markruffalo
Бен Кингсли
Первую роль Бен получил в 1972 году в фильме «Страх отпирает двери». Тогда актёру было 29 лет. После выхода кинокартины «Ганди» (1982) Кингсли стал известен на весь мир. Именно тогда он удостоился премии «Оскар». Позже он ещё не раз получит эту награду за блестящую актёрскую игру в «Багси» и «Дом из песка и тумана». В возрасте 66 лет Бен Кингсли начал сотрудничать с режиссёром Мартином Скорсезе и получил одну из главных ролей в фильме «Остров проклятых».
Фото: imdb.com / кадр из фильма «Остров проклятых»
Сейчас Бен является одним из самых востребованных актёров в Голливуде. Ежегодно на экраны выходят около трёх фильмов с его участием. В копилке актёра уже насчитывается примерно 130 кинокартин.
Мишель Уильямс
Свою актёрскую карьеру Мишель начала ещё в подростковом возрасте. В 13 лет она получила главную роль в сериале «Спасатели Малибу». Позже девушка снялась в кинокартинах «Лэсси», «Тысяча акров», «Бухта Доусона», «Хэллоуин: 20 лет спустя», «Неисправимые». Однако популярность к актрисе пришла после съёмок в фильме «Остров проклятых», где она играла возлюбленную главного героя.
Фото: imdb.com / кадр из фильма «Остров проклятых»
В 2021 году на экранах появится вторая часть фильма «Веном», где актриса также получила главную роль.
Фото: instagram.com/michellewilliamsfanofficial
Эмили Мортимер
Изначально актриса не была известна в широких кругах. Её можно было встретить во второстепенных ролях в фильмах «Призрак и тьма», «Ноттинг Хилл», «Крик 3», «Малыш». Позже Эмили стала обретать популярность. Она сыграла главные роли в кинокартинах «Молодой Адам», «Дорогой Фрэнки», «Ларс и его настоящая девушка». Этот список дополняет и «Остров проклятых».
Фото: imdb.com / кадр из фильма «Остров проклятых»
Сейчас девушка продолжает сниматься в фильмах. Её последний проект – триллер «Реликвия».
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