Тайны, загадки, расследования. Как изменились актёры фильма «Остров проклятых»?

Вот уже больше 10 лет на экранах можно увидеть фильм «Остров проклятых», который завораживает зрителей своей загадочностью и держит напряжение до последней минуты просмотра.

Загадками и тайнами проникнут весь сюжет кинокартины, что позволяет пересматривать фильм несколько раз и замечать всё больше новых деталей. Интересно, а как же изменились актёры за все 11 лет успеха этой завораживающей истории.

Леонардо Ди Каприо

В 14 лет актёр нашёл своего первого агента. С этого момента он начал пробовать себя на съёмках различных рекламных видео. В 1991 году он получил роль в полнометражном фильме «Зубастики 3», и затем его карьера пошла в гору. В 19 лет, после съёмок в «Что гложет Гилберта Грэйпа», актёр впервые был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Популярность Ди Каприо росла. Он получал главные роли в известных кинокартинах «Титаник», «Поймай меня, если сможешь», «Совокупность лжи». На момент создания «Острова проклятых» актёр был очень известным. К слову, до этого он уже работал с режиссёром Мартином Скорсезе. Это были фильмы «Банды Нью-Йорка», «Авиатор» и «Отступники». Поэтому не было сомнений, что роль Тедди займёт именно Леонардо Ди Каприо.

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)