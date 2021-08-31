Вожатые под прикрытием. Как изменились актёры комедии «Каникулы строгого режима»

Когда мы говорим о российских комедиях, то на ум сразу приходит история о пионерском лагере и его вожатых в фильме «Каникулы строго режима». С момента выхода кинокартины на экраны прошло уже 12 лет. Интересно, а как же выглядят актёры сейчас?

Сергей Безруков

Изначально артист пробовал себя в театре. После окончания МХАТа он получал главные роли в спектаклях «Табакерка», «Женитьба Фигаро», «Искушение», «Ведьма», «Александр Пушкин».

В начале 2000-х актёр начал сниматься в кино. После выхода кинокартин «Крестоносцы» и «Азазель» Безрукову предложили главную роль в сериале «Бригада». Согласие артиста сыграть Сашу Белого помогло ему не только раскрыться для зрителей в новом амплуа, но и обрести большую популярность. Благодаря блестящей игре в сериале Безруков был награждён премией «Золотой орёл».