Вожатые под прикрытием. Как изменились актёры комедии «Каникулы строгого режима»
Когда мы говорим о российских комедиях, то на ум сразу приходит история о пионерском лагере и его вожатых в фильме «Каникулы строго режима». С момента выхода кинокартины на экраны прошло уже 12 лет. Интересно, а как же выглядят актёры сейчас?
Сергей Безруков
Изначально артист пробовал себя в театре. После окончания МХАТа он получал главные роли в спектаклях «Табакерка», «Женитьба Фигаро», «Искушение», «Ведьма», «Александр Пушкин».
В начале 2000-х актёр начал сниматься в кино. После выхода кинокартин «Крестоносцы» и «Азазель» Безрукову предложили главную роль в сериале «Бригада». Согласие артиста сыграть Сашу Белого помогло ему не только раскрыться для зрителей в новом амплуа, но и обрести большую популярность. Благодаря блестящей игре в сериале Безруков был награждён премией «Золотой орёл».
Фото: imdb.com/кадр из фильма «Каникулы строго режима»
До участия в съёмках «Каникулы строго режима» актёр снимался в известных кинокартинах «Карнавальная ночь 2», «Мастер и Маргарита», «Есенин», «Ирония судьбы. Продолжение», «Пушкин. Последняя дуэль».
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Позже Безруков получил главные роли в известных фильмах «Джентльмены, удачи!», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Временно недоступен», «Заповедник».
Дмитрий Дюжев
Как и Безруков, Дюжев начал карьеру с театрального искусства. Он принял участие в известных спектаклях «Бешеные деньги», «Борис Годунов», «С ума сойти».
Стать Дюжеву популярным актёром помог сериал «Бригада». После этого Дмитрию доверяли главные роли в кинокартинах «Родина ждёт», «Слушатель», «Светские хроники». Благодаря хорошей игре в фильме «Жмурки» Дмитрий в 2005 году получил награду «Кинотавр».
Фото: imdb.com/кадр из фильма «Каникулы строго режима»
После съёмок в «Каникулах строгого режима» актёр продолжил свою карьеру и снялся в кинокартинах «Временно недоступен», «Беременный», «Курьер из рая», «Огни большой деревни».
Фото: instagram.com/dyuzhev_d
Однако Дмитрий не забывает и о театральной деятельности. В 2011 году он окончил режиссёрские курсы, а через четыре года он стал руководителем спектакля «Скамейка».
Сабина Ахмедова
Популярность к девушке пришла в 2003 году после её участия в съёмках «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». До того как актриса получила роль Лены Бичкиной в «Каникулах строгого режима», она снималась в кинокартинах «Диверсант. Конец войны», «Клуб» и «Таксист».
Фото: кадр из фильма «Каникулы строго режима»
После съёмок в комедии к актрисе пришла большая популярность. Девушка снялась ещё во множестве кинокартин: «Любовь в большом городе», «Slove. Прямо в сердце», «Формат А4», «8 первых свиданий», «Война полов».
Фото: instagram.com/sabinaakhmedova
Алёна Бабенко
Первую роль девушка получила в короткометражном фильме «Тяжелая работа старых мойр». В это же время актриса снималась в кинолентах «Каменская», «Серебряная свадьба» и «Копейка». Знаменитой Алёна стала после участия в съёмках фильмов «Водитель для Веры», «Инди», «Жесть», «Люби меня». Среди этого списка есть и комедия «Каникулы строго режима».
Фото: imdb.com/кадр из фильма «Каникулы строго режима»
Сейчас Алёна Бабенко активно занимается актёрской деятельностью. В 2020 году вышел онлайн-проект «Доктор Чехов» с её участием. Также девушка недавно появилась на экранах телевизоров в шоу «Танцы со звездами».
Фото: instagram.com/alena_babenko_official
Кирилл Плетнёв
Мужчина начал свою актёрскую карьеру в 2001 году после участия в съёмках сериала «Убойная сила». Позже зрители могли увидеть Кирилла в кинокартинах «Диверсанты», «Солдаты», «Тайга. Курс выживания», «Десантура». Однако комедия «Каникулы строго режима» обратила внимание режиссёров на талантливую игру Плетнёва.
Фото: кадр из фильма «Каникулы строго режима»
После этого актёр снялся в известных кинокартинах «Метро», «Однажды в Ростове», «Викинг».
Фото: instagram.com/kirycha79
Кстати, недавно мы показывали, как сейчас выглядят актёры комедии «Брюс Всемогущий». Посмотреть, как поменялись их жизни, можно здесь.