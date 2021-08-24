Очень популярная комедия. Как сейчас выглядят герои фильма «Брюс Всемогущий»?

Когда речь заходит о комедиях, то люди сразу вспоминают актёра Джима Керри, который своей харизмой покоряет зрительские сердца уже многие годы. Одна из самых популярных его комедий – это «Брюс Всемогущий». Интересно, а как же изменились главные герои этого фильма? Джим Керри Джим Керри до актёрской деятельности, пробовал себя в роли комика. В 15 лет он впервые оказался на сцене, однако его дебют потерпел неудачу. Через два года юноша снова выступил со своими шутками, и в этот раз он сумел расположить к себе публику. С этого момента Джим Керри начал набирать популярность, и к 1981 году он был звездой уже нескольких комедийных клубов. Артист получил первый телевизионный опыт в 1982 году, юноша стал участником шоу «Вечер импровизаций». В этом же году Джим Керри пробует себя в роли актёра и получает роли в фильмах «Всё в хорошем вкусе» и «Гора Куппер». В 1983 году он выступил в образе главного героя в сериале «Утиная фабрика», а позже снялся в кинокартинах «Однажды укушенный», «Смертельный список», «Нервы на пределе» и «Розовый кадиллак».

Фото: imdb.com / кадр из фильма «Брюс Всемогущий»

Настоящую популярность Джим Керри приобрёл в 1994 году. В это время вышли три фильма с его участием: «Маска», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Тупой и ещё тупее». Сразу после головокружительного успеха этих картин актёр был номинирован на «Золотой глобус», а также получил премию «MTV Movie Award» за лучшую актёрскую игру. До съёмок в кинокартине «Брюс Всемогущий» Джим Керри успел сыграть в популярных фильмах «Бэтмен навсегда» (здесь он получил приз «MTV Movie Award»), «Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа», «Кабельщик», «Лжец, Лжец». Благодаря блестящей актёрской игре в фильме «Шоу Трумана» Джим Керри получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Поэтому успех комедии «Брюс Всемогущий» с участием знаменитого актёра был гарантирован.

Фото: instagram.com/jimcarrey__

После съёмок в фильме «Брюс Всемогущий» актёр продолжил свою карьеру, пробуя себя в разных жанрах. Джим Керри раскрывал свой талант в психологическом триллере «Роковое число 23», в приключенческом фэнтези «Лемони Сникет: 33 несчастья», в комедиях «Всегда говори «Да», «Пингвины мистера Поппера» и «Тупой и ещё тупее 2», а также в трагикомедии «Я люблю тебя, Филлип Моррис». В 2020 году состоялась премьера фильма «Соник в кино», где Джим Керри выступил в роли Доктора Эггмана. Морган Фриман Морган с детства хотел стать актёром, и уже с 12 лет он посещал различные театральные кружки. Переехав в Нью-Йорк в 23 года, юноша начал играть в любительских театрах. Он всегда мечтал сниматься в кино, однако на всех кастингах ему отказывали. И только в 48 лет Морган получил роль в фильме «Гарри и сын» (1984 год). Пусть драма не пользовалась особой популярностью, однако для актёра этот момент перевернул всю его жизнь.

Фото: imdb.com / кадр из фильма «Брюс Всемогущий»

Режиссёры заметили талант мужчины и начали приглашать его на различные съёмки. В 1986 году Морган Фриман получил главную роль в кинокартине «Уличный ловкач», за что его номинировали на премию «Оскар» в 1987 году. Через три года актёр получил «Золотой глобус» за блестящую игру в фильме «Шофёр мисс Дэйзи», а сама драма удостоилась премии «Оскар» в четырёх номинациях. До участия в съёмках комедии «Брюс Всемогущий» актёр выступал в главных ролях кинокартин «Непрощённый», «Семь», «Побег из Шоушенка», «Молл Флэндерс», «Ливень», «Цепная реакция».

Фото: oscars.org

После съёмок в комедии актёрская карьера Моргана Фримана пошла в гору. Когда на экранах появился фильм «Малышка на миллион», мужчина удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус». В 2010 году Морган получил те же награды за лучшую мужскую роль в кинокартине «Непокорённый». Актёр и сейчас активно участвует в съёмках. В 2020 году вышел фильм «Афера по-голливудски», где Морган выступил в главной роли. Дженнифер Энистон Свою первую роль девушка получила в 21 год, она сыграла главную героиню в фильме «Лагерь Кукамонга». Настоящую популярность Дженнифер обрела во время съёмок киноленты «Друзья». Именно тогда образ Моники запал в сердца многих телезрителей, из-за чего все 10 сезонов сериала пользовались необычайным успехом.

Фото: imdb.com / кадр из фильма «Брюс Всемогущий»

До участия в съёмках комедии «Брюс Всемогущий» актриса играла главные роли в фильмах «Принц из снов», «Портрет совершенства», «Офисное пространство».

Фото: itnsagram.com/jenniferaniston

После участия в комедии актриса продолжила свою карьеру и снялась в кинокартинах «А вот и Полли», «Ходят слухи», «Марли и я», «Обещать – не значит жениться», «Притворись моей женой», «Несносные боссы» и «Мы – Миллеры». Стив Карелл До получения главной роли в комедии «Брюс Всемогущий» Стив не пользовался большой популярностью как актёр. Он играл в театре и только раз появился на экранах – в фильме «Кудряшка Сью».

Фото: кадр из фильма «Брюс Всемогущий»

После съёмок в комедии популярность актёра резко возросла. Он стал главным героем в кинопроектах «Офис», «Эван Всемогущий», «Маленькая мисс Счастье», «Напряги извилины», «Безумное свидание», «Ужин с придурками», «Красивый мальчик», «Эта дурацкая любовь». Стив Карелл также озвучивал персонажей из мультфильмов «Лесная братва» и «Гадкий я». В 2011 году актёр занял третью позицию в списке Forbes, заработав около 15 миллионов долларов.

Фото: instagram.com/stevecarrelll

Кэтрин Белл До съёмки в комедии «Брюс Всемогущий» Кэтрин играла в главных ролях в фильмах «Смерть ей к лицу», «Солдаты фортуны», «Друзья», а также в сериалах «Как в кино» и «Военно-юридическая служба».

Фото: кадр из фильма «Брюс Всемогущий»

После съёмок в комедии актриса получила главные роли в фильмах «Бермудский треугольник», «Эван Всемогущий», «Армейские жёны», а также в 6 сезонах сериала «Добрая ведьма».

Фото: instagram.com/therealcatherinebell