Может ли употребление чая улучшить работу мозга? Ответ нашли китайские учёные

Самое время включить чайник, ведь выпитая чашка чая повышает умственные способности и улучшает производительность в творческих задачах.

Как сообщает Daily Mail, ученые из Пекинского университета провели исследование с целью выяснить, может ли употребление чая улучшить наши способности к так называемому конвергентному мышлению. Этот тип мышления мы используем для решения задач, в которых разгадка выведена путем определенных правил и логических рассуждений.

Результаты свидетельствуют, что привычное чаепитие может давать когнитивные преимущества, а также приносить пользу здоровью, в том числе обеспечивать более долгую жизнь.

Исследование было проведено психологом Лей Ванг из Пекинского университета и ее коллегами.

«Напиток также помогает справляться с задачей без утомления. Исследование показывает, что те, кто регулярно пьет чай, наблюдают за собой большие когнитивные преимущества по сравнению с теми, кто пьет чай время от времени», – добавила Ванг.

Для эксперимента было отобрано около 100 человек. Ученые поручили им либо выполнить задания на ассоциацию слов, либо решить загадки разной степени сложности. Однако сначала каждому испытуемому давали выпить либо чашку воды, либо черный чай. Оба напитка были нагреты до температуры около 42 °C.