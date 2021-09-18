Может ли употребление чая улучшить работу мозга? Ответ нашли китайские учёные

Самое время включить чайник, ведь выпитая чашка чая повышает умственные способности и улучшает производительность в творческих задачах.
Самое время включить чайник, ведь выпитая чашка чая повышает умственные способности и улучшает производительность в творческих задачах.
Фото: pixabay.com
Как сообщает Daily Mail, ученые из Пекинского университета провели исследование с целью выяснить, может ли употребление чая улучшить наши способности к так называемому конвергентному мышлению. Этот тип мышления мы используем для решения задач, в которых разгадка выведена путем определенных правил и логических рассуждений.
Фото: pixabay.com
Результаты свидетельствуют, что привычное чаепитие может давать когнитивные преимущества, а также приносить пользу здоровью, в том числе обеспечивать более долгую жизнь.
Фото: pixabay.com
Исследование было проведено психологом Лей Ванг из Пекинского университета и ее коллегами.
«Чай может улучшить умственную работоспособность при решении особенно сложной задачи».
Фото: pixabay.com
«Напиток также помогает справляться с задачей без утомления. Исследование показывает, что те, кто регулярно пьет чай, наблюдают за собой большие когнитивные преимущества по сравнению с теми, кто пьет чай время от времени», – добавила Ванг.
Для эксперимента было отобрано около 100 человек. Ученые поручили им либо выполнить задания на ассоциацию слов, либо решить загадки разной степени сложности. Однако сначала каждому испытуемому давали выпить либо чашку воды, либо черный чай. Оба напитка были нагреты до температуры около 42 °C.
Фото: pixabay.com
Когда же задали творческую задачу с высоким уровнем сложности, то команда обнаружила, что любители чая справлялись лучше, чем те, кто выбрал воду. Но при решении задачи более низкого уровня сложности польза от чашки чая, как оказалось, была незначительной. По мере того, как испытуемые переходили ко второй половине своих тестов, было также обнаружено, что чай помогает более целеустремленно решать задачи. Это явление команда назвала «эффектом разделения половин».
Фото: pixabay.com
Исследователи обнаружили, что участники «чайной» группы были счастливее и заинтересованнее в выполнении задачи, чем участники «водной» группы. Результаты имеют важное практическое значение для тех, кто занимается творческой работой или склонен к усталости.
Еще ученые задались вопросом, в чем же секрет счастья. Британский психолог назвала несколько ключевых моментов – подробности здесь.