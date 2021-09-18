Но не надейтесь жить вечно. Вот продукты, которые прибавят несколько минут к жизни

Если бы вам точно сказали, насколько сократится ваша жизнь перед каждым укусом пищи, вы бы все равно это ели? Например, обменяли бы один хот-дог на 36 минут жизни? Как сообщает The Mirror, ученые Мичиганского университета изучили более 5 800 продуктов питания, чтобы определить, сколько минут жизни вы можете получить или затратить, съев одну порцию.

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Исследование показало, что некоторые продукты могут отнимать 74 минуты здорового образа жизни, а другие добавят 80. Помимо 36 минут, потраченных на хот-дог, предполагается, что одна порция куриных крылышек отнимет у вас 3,3 минуты, а овощная пицца – 1,4 минуты.

Фото: pixabay.com

Неудивительно, что жареное мясо и сладкие напитки не приносят нам никакой пользы, отнимая минуты жизни. Но такие варианты, как орехи, фрукты и немного рыбы могут добавить нам еще несколько минут.

Фото: pixabay.com

На диаграмме, отслеживающей влияние каждого продукта, бутерброды с арахисовым маслом и джемом были одними из победителей, которые помогут добавить время к здоровому образу жизни. Исследование показало, что можно добавить 33 минуты за порцию, но только когда их едят в умеренных количествах. Поэтому не объедайтесь ими и не рассчитывайте жить вечно.

Фото: pixabay.com

Наш анализ также показал, что замена только 10 % ежедневной нормы калорий из говядины и обработанного мяса на фрукты, овощи, орехи, бобовые и некоторые морепродукты может обеспечить существенное улучшение здоровья на 48 минут в день для человека и снижение на 33 % выбросов углекислого газа с пищей. Если вы хотите, чтобы ваша еда помогла вам прожить как можно дольше, ученые предложили поменьше есть такие продукты, как мясо с высокой степенью переработки, говядину, креветки, свинину, баранину и овощи, выращенные в теплице.

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