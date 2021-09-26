Обратить внимание стоит уже на первые симптомы. Рассказываем о признаках онкологии

За последние 10 лет заболеваемость онкологическими заболеваниями выросла на 33 %. У больных онкологией клетки утрачивают способность контроля и начинают непрерывно размножаться, проникают в близлежащие ткани.

У каждого человека признаки онкологического заболевания проявляются индивидуально, однако многие пациенты отмечают, что появляется постоянная усталость, падает работоспособность. Вес начинает снижаться. Появляются опухоли и подкожные узелки, которые прощупываются. Стоит отметить, что первые стадии заболевания могут протекать и без явных симптомов.

Рак молочной железы

Рак молочной железы – наиболее частая форма онкологии у женщин, заболеваемость растет во всем мире. К первым симптомам можно отнести наличие в подмышечной области уплотнений, боль, кожа становится похожей на лимонную корку, шелушение, отек в области молочной железы, слабость, потеря веса. Чтобы своевременно диагностировать заболевание, женщинам рекомендуют раз в год делать УЗИ молочных желез. При первых симптомах болезни нужно обратиться к онкологу. Чем раньше выявят рак, тем больше шансов у пациентки на выздоровление.

Рак желудка