Обратить внимание стоит уже на первые симптомы. Рассказываем о признаках онкологии
За последние 10 лет заболеваемость онкологическими заболеваниями выросла на 33 %. У больных онкологией клетки утрачивают способность контроля и начинают непрерывно размножаться, проникают в близлежащие ткани.
Основными причинами рака могут стать неправильное питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков, малоподвижный образ жизни, ослабление иммунной системы, наследственность, плохая экология.
У каждого человека признаки онкологического заболевания проявляются индивидуально, однако многие пациенты отмечают, что появляется постоянная усталость, падает работоспособность. Вес начинает снижаться. Появляются опухоли и подкожные узелки, которые прощупываются. Стоит отметить, что первые стадии заболевания могут протекать и без явных симптомов.
Рак молочной железы
Рак молочной железы – наиболее частая форма онкологии у женщин, заболеваемость растет во всем мире. К первым симптомам можно отнести наличие в подмышечной области уплотнений, боль, кожа становится похожей на лимонную корку, шелушение, отек в области молочной железы, слабость, потеря веса. Чтобы своевременно диагностировать заболевание, женщинам рекомендуют раз в год делать УЗИ молочных желез. При первых симптомах болезни нужно обратиться к онкологу. Чем раньше выявят рак, тем больше шансов у пациентки на выздоровление.
Рак желудка
Рак желудка находится на шестом месте по распространенности среди других онкологических заболеваний. К первым симптомам можно отнести сильную изжогу, сытость после небольшого количества еды, тошнота, частая рвота, потеря веса, боль в области желудка. Часто к раку желудка приводят хронический гастрит и язвенная болезнь. Кроме того, чтобы избежать заболевания, нужно тщательно следить за рационом питания, стараться избегать копченой и соленой пищи. Врачи советуют контролировать вес тела, есть больше фруктов и овощей, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.
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Рак головного мозга
Рак головного мозга отличается от других новообразований. Первые признаки похожи на обычную усталость, депрессию. Человека начинают часто мучить бессонницы, пропадает концентрация внимания. Также к первым симптомам можно отнести сильную головную боль, звон в ушах, судороги, тошнота, ослабление памяти. Чтобы выявить наличие новообразований, пациентам предлагают сделать МРТ головного мозга, а также КТ головного мозга.
Врачи часто рассказывают, что нужно делать, чтобы понизить риск образования злокачественных опухолей. Вот на что следует обратить внимание, чтобы оставаться здоровым – подробнее здесь.