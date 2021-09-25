Недорого и безопасно для окружающей среды. Вот как можно почистить микроволновку с помощью лимона

Лимон – это частый гость на кухне, дополняющий множество рецептов. Но знаете ли вы, что он еще и хорошее средство для мытья микроволновой печи?
Лимон – это частый гость на кухне, дополняющий множество рецептов. Но знаете ли вы, что он еще и хорошее средство для мытья микроволновой печи?
Фото: pixabay.com
Как сообщает Daily Express, этот желтый фрукт не только идеален для приготовления блюд, но и полезен для домашних дел. Эксперт по уборке Линси Куин узнала, как почистить микроволновку при помощи цитрусовых.
Фото: pixabay.com
Лимонная кислота обладает антибактериальными, антисептическими и отбеливающими свойствами. Если чистящие средства работают так же хорошо, как лимоны, зачем утруждать себя? Но бытовая химия может дорого стоить, и она вредна для окружающей среды. А лимоны не вредят экологии и не выделяют вредных паров, поэтому лучше использовать эти натуральные продукты. Кроме того, цитрусовый запах освежает.
Фото: pixabay.com
Если вы регулярно пользуетесь микроволновой печью, очищайте ее каждую неделю. Тогда техника будет выглядеть опрятно, вы избавитесь от вредных бактерий и брызг старой пищи, а также лимон придаст приятный аромат.
Фото: pixabay.com
Линси Куин порекомендовала использовать несколько лимонов. Разрежьте их пополам и положите половинки в миску с чистой холодной водой, после чего поставьте в микроволновку. Только убедитесь, что миска безопасна для печи. Включите микроволновку на полную мощность на пять минут.
Фото: pixabay.com
«Идея в том, что лимон растворит жир в микроволновой печи», – говорит эксперт. В конце возьмите тряпку и протрите стенки микроволновки – готово.
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