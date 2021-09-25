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Недорого и безопасно для окружающей среды. Вот как можно почистить микроволновку с помощью лимона

25 сентября 2021 13:46
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Лимон – это частый гость на кухне, дополняющий множество рецептов. Но знаете ли вы, что он еще и хорошее средство для мытья микроволновой печи?

Недорого и безопасно для окружающей среды. Вот как можно почистить микроволновку с помощью лимона-1

Фото: pixabay.com

Как сообщает Daily Express, этот желтый фрукт не только идеален для приготовления блюд, но и полезен для домашних дел. Эксперт по уборке Линси Куин узнала, как почистить микроволновку при помощи цитрусовых.

Недорого и безопасно для окружающей среды. Вот как можно почистить микроволновку с помощью лимона-4

Фото: pixabay.com

Лимонная кислота обладает антибактериальными, антисептическими и отбеливающими свойствами. Если чистящие средства работают так же хорошо, как лимоны, зачем утруждать себя? Но бытовая химия может дорого стоить, и она вредна для окружающей среды. А лимоны не вредят экологии и не выделяют вредных паров, поэтому лучше использовать эти натуральные продукты. Кроме того, цитрусовый запах освежает.

Недорого и безопасно для окружающей среды. Вот как можно почистить микроволновку с помощью лимона-7

Фото: pixabay.com

Если вы регулярно пользуетесь микроволновой печью, очищайте ее каждую неделю. Тогда техника будет выглядеть опрятно, вы избавитесь от вредных бактерий и брызг старой пищи, а также лимон придаст приятный аромат.

Недорого и безопасно для окружающей среды. Вот как можно почистить микроволновку с помощью лимона-10

Фото: pixabay.com

Линси Куин порекомендовала использовать несколько лимонов. Разрежьте их пополам и положите половинки в миску с чистой холодной водой, после чего поставьте в микроволновку. Только убедитесь, что миска безопасна для печи. Включите микроволновку на полную мощность на пять минут.

Недорого и безопасно для окружающей среды. Вот как можно почистить микроволновку с помощью лимона-13

Фото: pixabay.com

«Идея в том, что лимон растворит жир в микроволновой печи», – говорит эксперт. В конце возьмите тряпку и протрите стенки микроволновки – готово.

Кстати, ранее мы рассказывали, как легко избавиться от ржавчины. В этом тоже помогут подручные средства (здесь подробнее). 

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