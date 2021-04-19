Профилактика рака. Какие причины развития онкологии и что нужно делать, чтобы вовремя распознать

Статистика неумолима. Каждый год в Беларуси регистрируют более сорока тысяч новых онкопациентов. Рак груди – это одна из самых распространенных онкологий у женщин. Мужчины больше подвержены развитию опухоли легких и кишечника. Инесса Курило, заведующая консультативно-поликлиническим отделением № 1 Минского городского клинического онкологического диспансера:

Опухоль считается онкологической, когда она дообследована, доказана методами диагностики и гистологическим или морфологическим методом. Вот только тогда доктор-онколог имеет право приступать к лечению заболевания.

Рак – заболевание коварное, которое может поразить любую часть организма. Вот почему так важно ответственно отнестись к профилактике и знать, как распознать недуг. Инесса Курило:

Все зависит от того, где располагается опухоль. Если это наружная локализация, то это явная опухоль, которую может даже сам пациент найти в молочной железе или на коже, ему что-то не нравится – обратиться к доктору. Но когда эта локализация опухоли внутренних органов, то здесь идут методы диагностики, которые необходимы для данного органа. Если это желудок, фиброгастроскопия – рентген желудка. Если это кишечник – это колоноскопия. Если это легкие – рентген легких, компьютерное исследование легких. Методы исследования для каждого органа различные.

В группе риска не только пожилые люди. В последнее время рак значительно помолодел. Что касается причин болезни, то их множество. Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением № 1 Минского городского клинического онкологического диспансера:

Можно разделить на эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние) факторы. Внешние – это вредные привычки, ионизирующее излучение, яркий свет. Работа в ночное время в ярко освещенных помещениях влияет так на выработку гормонов, что риск развития рака молочной железы у женщин, которые работают в ночную смену, выше, чем у тех, которые работают днем. Солнечная радиация – это проблема рака кожи. Вторая группа факторов – это эндогенные либо внутренние факторы. Это наличие предопухолевых заболеваний, из которых возникает опухоль, наличие гормональных нарушений, каких-либо хронических заболеваний внутренних органов.

Чем раньше выявить недуг, тем больше шансов распрощаться с онкологией навсегда. По статистике, если обнаружить опухоль на первой или второй стадии и вовремя начать лечение, то в девяноста восьми процентах случаев рак удается победить. В нашей стране используют разные методы борьбы с заболеванием: хирургическое вмешательство, химиотерапия и облучение. Александр Гладышев:

Считать хирургию каноном лечения онкологии нельзя. Есть ряд опухолей на ранней стадии и там ряд локализаций, которые достаточно прооперировать, и пациент здоров. Есть опухоли, которые радикально можно вылечить только лучевой терапией. Ряд опухолей лимфоидной ткани можно вылечить только химиотерапевтическим воздействием. Но все равно глобальный подход онкологии – это не изолированный метод лечения, а комплексный подход.

Чтобы уберечь себя от недуга, необходимо ежегодно проходить медицинское обследование. Так называемый скрининг обязателен даже для тех, кто не жалуется на здоровье. Такие симптомы, как повышенная утомляемость и резкое похудение не всегда указывают на онкологию, но их проявление – это повод обратиться к врачу.

Александр Гладышев:

На первое место выходят скрининговые обследования и параллельные осмотры, которые в рамках ежегодной диспансеризации в учреждениях по месту жительства, врачи любой специальности обязаны проводить. Это включает в себя осмотр кожных покровов, полости рта, прямой кишки, гинекологический осмотр для женщин, урологический осмотр для мужчин, маммография для людей старше 50 лет либо пальпаторное обследование молочных желез более молодым пациенткам, ежегодная флюорография. Это все позволяет выявлять опухоли и диагностировать их на ранних стадиях.