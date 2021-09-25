Картофель может помочь при мигрени и боли в шее. Что нужно делать?

Эксперт из клиники физиотерапии и остеопатии поделился хитрым приемом, который может помочь уменьшить боль в шее и даже мигрень. Все, что вам нужно, – это картофель.

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Как сообщает The Mirror, доктор Стивен Макинде обнаружил, что есть способ, который можно использовать для облегчения небольшой боли, особенно в шее. По словам директора клиники в Лондоне, старая добрая картошка может быть как раз тем, что сильно изменит ваше тело. Эксперт объяснил, как картофель может помочь расслабить мышцы, которые были долго напряжены.

Фото: pixabay.com

Стивен Макинде:

Из-за коронавируса мы наблюдаем увеличение числа клиентов с болями в шее и мигренью. Проблема связана с осанкой верхней части спины. Если при работе за компьютером ваши глаза смотрят прямо в монитор, то с вами все в порядке. Но если вы смотрите вниз, то голова начинает наклоняться вперед, что создает большую нагрузку на верхнюю часть спины. Это часто вызывает ощущение жжения в трапециевидных мышцах, поражает мышцы шеи, позвоночника, а также нервы.

Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, как в этом могут помочь две картофелины. Могут пригодиться теннисные мячи, но у большинства людей их нет. Обычный картофель тоже хорошо сработает. Вы просто кладете две картофелины вместе и ложитесь плашмя, сунув картофель под затылок. Ваша шея расслабляется. Это очень эффективно.

Фото: pixabay.com