Проснулся знаменитым. Показываем необычную позу спящего кота
Чувство усталости может спровоцировать головные боли, потерю аппетита, нарушение сна и снижение веса. Чтобы не страдать такими недугами, нужно вовремя отдыхать.
Так и поступил питомец пользователя Twitter Necode67. На фотографии запечатлён кот, который настолько устал, что уснул в несвойственной для себя позе. Наверное, Року настолько замучился, что был не в силах перевернуться.
Фото: twitter.com/necode67
Проснулся пушистый труженик уже знаменитостью. Опубликованный пост с его участием набрал более 439 тысяч лайков. Тогда хозяин питомца решил пойти дальше и поделиться со всеми мордочкой, которая проснулась после небольшого перерыва.
Фото: twitter.com/necode67
Но стремительно растущую популярность Року было уже не остановить. Пользователям Twitter настолько понравилась поза спящего кота, что те начали придумывать мемы с его участием. Вот и засыпай после этого.
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