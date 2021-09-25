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Проснулся знаменитым. Показываем необычную позу спящего кота

25 сентября 2021 18:42
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Чувство усталости может спровоцировать головные боли, потерю аппетита, нарушение сна и снижение веса. Чтобы не страдать такими недугами, нужно вовремя отдыхать.

Так и поступил питомец пользователя Twitter Necode67. На фотографии запечатлён кот, который настолько устал, что уснул в несвойственной для себя позе. Наверное, Року настолько замучился, что был не в силах перевернуться.

Проснулся знаменитым. Показываем необычную позу спящего кота-1

Фото: twitter.com/necode67

Проснулся пушистый труженик уже знаменитостью. Опубликованный пост с его участием набрал более 439 тысяч лайков. Тогда хозяин питомца решил пойти дальше и поделиться со всеми мордочкой, которая проснулась после небольшого перерыва.

Проснулся знаменитым. Показываем необычную позу спящего кота-4

Фото: twitter.com/necode67

Но стремительно растущую популярность Року было уже не остановить. Пользователям Twitter настолько понравилась поза спящего кота, что те начали придумывать мемы с его участием. Вот и засыпай после этого.

Кстати, недавно мы писали о девушке, которая содержит около 106 домашних животных. Посмотреть, как она справляется, можно здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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