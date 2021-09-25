Проснулся знаменитым. Показываем необычную позу спящего кота

Чувство усталости может спровоцировать головные боли, потерю аппетита, нарушение сна и снижение веса. Чтобы не страдать такими недугами, нужно вовремя отдыхать. Так и поступил питомец пользователя Twitter Necode67. На фотографии запечатлён кот, который настолько устал, что уснул в несвойственной для себя позе. Наверное, Року настолько замучился, что был не в силах перевернуться.

Фото: twitter.com/necode67

Проснулся пушистый труженик уже знаменитостью. Опубликованный пост с его участием набрал более 439 тысяч лайков. Тогда хозяин питомца решил пойти дальше и поделиться со всеми мордочкой, которая проснулась после небольшого перерыва.

Фото: twitter.com/necode67