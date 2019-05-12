Невероятно смешно. Кот барабанит по двери под аккомпанемент музыкальных инструментов

Иногда можно слышать шутки, что все люди делятся на два типа: любители кошек и любители собак. Хотя, наверное, сложно не умиляться любыми домашними питомцами и не смеяться с их проделок.
Иногда можно слышать шутки, что все люди делятся на два типа: любители кошек и любители собак. Хотя, наверное, сложно не умиляться любыми домашними питомцами и не смеяться с их проделок.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Творческая Студия
Например, какое-то время назад в сети произвёл фурор котик, который мощно стучался в дверь задней лапой. Мол, пусти, человек, мне войти надо! Это видео набрало сотни тысяч просмотров и наполненные энтузиазмом пользователи решили добавить в ролик красок.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Творческая Студия
Так появился настоящий концерт музыкальной группы, в которой ведущая роль досталась стучащему задней лапой коту. Вместе с ним выступили другие коты, играющие на барабанах и струнном музыкальном инструменте, похожем на виолончель.
В общем, словами это не передать, смотрите сами!
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Творческая Студия
Кстати, не так давно мы нашли ещё несколько смешных роликов с котиками. Ссылки на них ниже.
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