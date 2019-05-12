Невероятно смешно. Кот барабанит по двери под аккомпанемент музыкальных инструментов

Иногда можно слышать шутки, что все люди делятся на два типа: любители кошек и любители собак. Хотя, наверное, сложно не умиляться любыми домашними питомцами и не смеяться с их проделок.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Творческая Студия

Например, какое-то время назад в сети произвёл фурор котик, который мощно стучался в дверь задней лапой. Мол, пусти, человек, мне войти надо! Это видео набрало сотни тысяч просмотров и наполненные энтузиазмом пользователи решили добавить в ролик красок.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Творческая Студия

Так появился настоящий концерт музыкальной группы, в которой ведущая роль досталась стучащему задней лапой коту. Вместе с ним выступили другие коты, играющие на барабанах и струнном музыкальном инструменте, похожем на виолончель.

В общем, словами это не передать, смотрите сами!