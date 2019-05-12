Прямой эфир

Невероятно смешно. Кот барабанит по двери под аккомпанемент музыкальных инструментов

12 мая 2019 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Иногда можно слышать шутки, что все люди делятся на два типа: любители кошек и любители собак. Хотя, наверное, сложно не умиляться любыми домашними питомцами и не смеяться с их проделок.  

Невероятно смешно. Кот барабанит по двери под аккомпанемент музыкальных инструментов-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Творческая Студия  

Например, какое-то время назад в сети произвёл фурор котик, который мощно стучался в дверь задней лапой. Мол, пусти, человек, мне войти надо! Это видео набрало сотни тысяч просмотров и наполненные энтузиазмом пользователи решили добавить в ролик красок.  

Невероятно смешно. Кот барабанит по двери под аккомпанемент музыкальных инструментов-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Творческая Студия  

Так появился настоящий концерт музыкальной группы, в которой ведущая роль досталась стучащему задней лапой коту. Вместе с ним выступили другие коты, играющие на барабанах и струнном музыкальном инструменте, похожем на виолончель.  

В общем, словами это не передать, смотрите сами!  

Невероятно смешно. Кот барабанит по двери под аккомпанемент музыкальных инструментов-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Творческая Студия  

Кстати, не так давно мы нашли ещё несколько смешных роликов с котиками. Ссылки на них ниже.  

Кот съел осу и стал интернет-звездой – фото до и после  

Что под стаканом? Видео играющего с хозяином кота набрало миллионы просмотров  

10 млн просмотров. Кот хотел достать из ванны с водой уточку, но...  

Новая мода: хозяева стригут кошек под динозавров. Питомцы не в восторге  

# Домашние животные # калейдоскоп # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кто победит? Пять фаворитов «Евровидения-2019»
12 мая 2019 08:50

Кто победит? Пять фаворитов «Евровидения-2019»

Малинин, Табаков и Шнуров. Как выглядят сыновья знаменитостей?
11 мая 2019 14:22

Малинин, Табаков и Шнуров. Как выглядят сыновья знаменитостей?

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?
11 мая 2019 13:26

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о белоруске ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?