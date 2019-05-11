Малинин, Табаков и Шнуров. Как выглядят сыновья знаменитостей?

Новости мира. Около месяца назад мы изучили дочерей знаменитостей. В этот раз во имя полового равноправия мы решили посмотреть на сыновей известных родителей. Сын певицы Валерии и брат SHENA? – Арсений Шульгин. 20-летний парень с миллионом подписчиков в одном Instagram-аккаунте и 700 тысячами в другом. Играет на фортепиано, встречается с моделью Анной Шеридан, является владельцем собственного ресторана, который открыл в 18 лет.

Фото: instagram.com/valeriya

Ещё один сын Валерии и брат SHENA? – Артемий Шульгин. 24 года, около 30 тысяч подписчиков в Instagram. В 10 лет родители отправили юношу в швейцарскую лагерь-школу. Артемию там понравилось, так что он остался учиться в Швейцарии на 11 лет, а затем продолжил обучение в Лондоне. Позже стал сотрудником звукозаписывающей компании в Монтрё. Некоторое время встречался с Аделиной Сотниковой.

Фото: instagram.com/valeriya

Сын Кристины Орбакайте – Дени Байсаров. 10 мая исполнился 21 год, около 20 тысяч подписчиков в Instagram. Дени учился в элитной школе «Президент», в 16 лет стал курсантом Центаройского кадетского корпуса в Чечне. Некоторое время встречался с девушкой Марией.

Фото: vk.com/dennybaysarov1998

Ещё один сын Кристины Орбакайте – Никита Пресняков. 27 лет, 386 тысяч подписчиков в Instagram, женат на Алёне Красновой. Певец, актёр и так далее. Снялся в фильмах «Ёлки» и «Ёлки 2». Солист группы Multiverse. Любит кататься на сноуборде, увлекается паркуром.

Фото: instagram.com/npresnyakov

Сын Олега Табакова – Павел Табаков. 23 года, 47 тысяч подписчиков в Instagram. В детстве имел ограниченный бюджет: с 4 по 6 классы получал от родителей по 500 рублей в неделю, с 6 по 9 – по 1000 рублей. В театре дебютировал в 12 лет, в фильмах – в 18 лет. Учится в ГИТИСе. Встречался с несколькими девушками, сейчас, насколько известно, состоит в отношениях с актрисой Софьей Синицыной.

Фото: instagram.com/tabakov_pavel

Сын Анастасии Заворотнюк – Майкл Стрюков. 18 лет, Instagram-аккаунт не обнаружен. О парне известно мало. Учился в американской частной школе-пансионе TASIS, в 2018 году окончил школу. Умеет играть на гитаре, снимался в фильме «Мамы».

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Сын Сергея Шнурова – Аполлон Шнуров. 19 лет, 8 тысяч подписчиков в Instagram. Имя получил в честь поэта 19 века. Учился в Санкт-Петербурге. Любит рисовать, принимал участие в художественных выставках, в феврале 2018 года организовал персональную выставку в музее Эрарта.

Фото: instagram.com/pavelapollon

Сын Александра Малинина – Фрол Малинин. 18 лет, 2,5 тысячи подписчиков в Instagram. Есть сестра-двойняшка Устинья. Увлекается рисованием и фотографией, катается на лыжах. Встречался и, возможно, встречается до сих пор с немкой Джоанной Сейферт.

Фото: instagram.com/frol_malinin_art

Сын Инны Маликовой – Дмитрий Маликов. 20 лет, 43 тысячи подписчиков в Instagram. Есть двоюродная сестра Стефания Маликова. Играет на фортепиано, увлекается кулинарией. Стажировался в ресторане Quattro Passi на Амальфи, проходил обучение в Институте Поля Бокюза в Лионе. Встречается с моделью Анастасией Толстой.

Фото: instagram.com/d_malikov

Сын Олега Газманова – Филипп Газманов. 21 год, 75,5 тысяч подписчиков в Instagram. Несмотря на внешнюю схожесть с отцом, Филипп – усыновлённый. В детстве увлекался музыкой, но как-то не сложилось. Вскоре парень заинтересовался футболом, а затем – регби. Благодаря спорту юноша подкачался, и с ним связались модельные агентства. Учится и живёт в Лондоне, но часто приезжает в Москву. Встречается с моделью Анной.