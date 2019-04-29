Что под стаканом? Видео играющего с хозяином кота набрало миллионы просмотров

Хотя животное является мальчиком, его хозяин называет своего питомца с использованием суффикса «чан», который чаще применяется по отношению к девушкам.

Новости Японии. В Японии проживает кот по имени Юмэ. Это американский короткошерстный кот кремового цвета, который родился 17 февраля 2015 года.

У Юмэ есть свой YouTube-канал, на котором размещены ролики из его жизни. Особой популярностью пользуется видео , где кот играет со своим хозяином в «Кручу-верчу». В двух раундах из трёх питомец одержал уверенную победу.

Ролик набрал почти пять с половиной миллионов просмотров. Посмотревшие видео с Юмэ пользователи восхитились способностями питомца, но заподозрили его в использовании обоняния с целью нахождения пищи.

Несколько дней назад мы рассказывали о другом живущем в Японии котике. Тому питомцу повезло меньше – он ухнул в ванну с водой.