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Что под стаканом? Видео играющего с хозяином кота набрало миллионы просмотров

29 апреля 2019 12:11
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Новости Японии. В Японии проживает кот по имени Юмэ. Это американский короткошерстный кот кремового цвета, который родился 17 февраля 2015 года.  

Хотя животное является мальчиком, его хозяин называет своего питомца с использованием суффикса «чан», который чаще применяется по отношению к девушкам.  

Что под стаканом? Видео играющего с хозяином кота набрало миллионы просмотров-1

Фото: twitter.com/YumeNekoHonpo  

У Юмэ есть свой YouTube-канал, на котором размещены ролики из его жизни. Особой популярностью пользуется видео, где кот играет со своим хозяином в «Кручу-верчу». В двух раундах из трёх питомец одержал уверенную победу.  

Что под стаканом? Видео играющего с хозяином кота набрало миллионы просмотров-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале 夢ちゃん本舗  

Ролик набрал почти пять с половиной миллионов просмотров. Посмотревшие видео с Юмэ пользователи восхитились способностями питомца, но заподозрили его в использовании обоняния с целью нахождения пищи.  

Несколько дней назад мы рассказывали о другом живущем в Японии котике. Тому питомцу повезло меньше – он ухнул в ванну с водой.  

Посмотреть на огорчённого манчкина можно здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Видеофакт

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